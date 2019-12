Премьеры декабря: история о сестрах с Эммой Уотсон, Уилл Смит в роли плохого парня и фильм о Первой мировой

Иркутск, 30.12.19 (ИА «Телеинформ»), – Наступает 2020 год, впереди нас ждут длинные выходные. Один из них обязательно посвятите походу в кинотеатр: там точно найдется, что посмотреть. Иркутянам покажут продолжение российской фантастики о пришельцах в московском Чертаново, картину о Первой мировой войне и американскую историю о четырех сестрах. Подробности - в традиционном обзоре кинопремьер от Телеинформа. Отгремели космические бои «Звездных войн». В России им на смену 1 января придет «Вторжение» – картина тоже о космосе, но лишь отчасти. Фёдор Бондарчук снял продолжение своей картины «Притяжение» о падении корабля пришельцев в московском микрорайоне Чертаново. Единственное, что от фантастики в «Притяжении» – это сами пришельцы. Они, вероятно, должны были обнажить конфликты, зреющие в стране 20 лет, ибо представляют собой иномировой гуманизм. Получилось несколько картинно, но высказывания о том, что военные могли и поторопиться, сбив НЛО (или что-то другое в воздухе), и не стоит сразу же бросаться на любого «иного» с дубинками и оружием, ценны в сегодняшней России. «Притяжение» по сюжету схоже с шедевром Нила Бломкампа «Район №9» из-за тематики мигрантов, но, конечно, сильно не дотягивает. Посмотрим, что будет со второй частью – в ней, правда, обещают, что «над планетой в буквальном смысле нависла угроза вторжения», а это уже может стать другой историей. В любом случае – главная премьера начала января в прокате с 1 числа месяца. Из фантастики зрителей ждет и «Под водой» Уильяма Юбэнка. «Команда ученых на подводной исследовательской станции переживает землетрясение и сталкивается с неведомым океанским ужасом», – сказано в аннотации. Венсан Кассель оказался в компании коллег, которые отправились на месяц на глубину 13 км. Там начинается классический хоррор с появлением непонятных, но явно плотоядных существ. Неведомые глубины, как земной «космос», в котором есть свои Чужие. На экранах – с 23 января. Раз уж заговорили об ужасах, то на экраны выходит очередной ремейк «Проклятья». Черноволосая девушка, рука из головы во время принятия душа, загадочные смерти – всё это будет по канону. Но авторы обещают «новое прочтение истории». В прокате – с 16 января. Выдыхайте, дальше – семейный мультфильм «Камуфляж и шпионаж» от продюсера «Планеты обезьян», и это точно то, что нужно на новогодних каникулах. «Супер-шпион Лэнс Стерлинг и молодой ученый Уолтер Бекетт – яркие противоположности. Лэнс приятный в общении, уравновешенный и умеет расслабиться. Уолтер ... нет. Правда, недостаток социальных навыков он с лихвой компенсирует своими супер-изобретениями и научными открытиями», – интригуют авторы. Разумеется, парни будут спасать мир. В роли супер-шпиона – Уилл Смит, внешность которого передали его персонажу. Агент из «Людей в черном», судя по трейлеру, превратится в голубя. В кино – с 9 января. А вот реальным Уиллом Смитом можно будет насладиться в «Плохих парнях навсегда». Он и Мартин Лоуренс решили стряхнуть пыль со своих полицейских жилетов времен 1995-2003 годов и возвращаются в роли крутых копов из Майами. Судьба несколько развела главных героев, но им предстоит объединиться перед лицом албанского наемника, который хочет отомстить за смерть своего брата. Стволы, шутки, взрывы и тачки. Как говорил персонаж Ника Фроста в «Типа крутых легавых», пересматривая «На гребне волны» и «Плохих парней 2»: «Оно чтоб крышу сносило». В прокате – с 23 января. Сразу две российских комедии. «(НЕ)идеальный мужчина» и «Марафон желаний». Первая картина – с Егором Кридом в главной роли, а вторую прокатчики описывают так: «Я хочу нижнее белье из одного комплекта. Я хочу в Париж. Я хочу увидеть мир. Я хочу замуж за любимого. Я хочу новые духи. Я хочу отдать кредит за окна! Я хочу найти паспорт до свадьбы»… У Марины есть 7 желаний. Но главное — стать счастливой. Однако пересадка в Пулково и неожиданная встреча вносят свои коррективы в ее планы...». В прокате – с 16 и 23 января соответственно. С 30 января на экраны выходит «1917». И это не о русских революциях, а о Первой мировой войне. Оскароносный режиссер Сэм Мендэс (за «Красоту по-американски») снял фильм о двух юных солдатах, которые должны доставить приказ об отмене наступления до начала атаки, которая грозит стать бессмысленной бойней. Военная драма с Колином Фертом, Бенедиктом Камбербэтчем и одной из звезд «Игры престолов» Ричардом Мэдденом в прокате с 30 января. Последняя в этом обзоре российская картина – «Кома» от режиссера Никиты Аргунова, отметившегося в 2017 году фильмом «Защитники» об «отряде советских супергероев». На этот раз зрителей ждет фантазия о том, куда попадают люди в коме. Создатели обещают фрагментарный мир, сделанный из воспоминаний людей, в котором нарушены законы физики. И это заметно уже по трейлеру. Интересно, что главная роль досталась Риналю Мухаметову, который сыграл в «Притяжении» пришельца. Лозунг фильма на английском: «Will We Ever Wake Up?» (Проснемся ли мы когда-нибудь?). На большом экране – с 23 января. Завершаем обзор драмой «Маленькие женщины», которая выйдет на экраны одновременно с «1917». Это очередная экранизация романа американской писательницы Луизы Мэй Олкотт, а именно, история четырех сестер Марч. Действие в фильме будет разворачиваться во времена Гражданской войны в США. В ролях – Эмма Уотсон и прославившаяся после сериала «Острые предметы» Элайза Сканлен. Режиссер Грета Гервиг известна по жизнеутверждающей «Леди Бёрд», номинированной на «Оскар». В кино – с 30 января. Обзор подготовила Ольга Максимова, информация с сайтов barguzin.net, kinomax.ru и портала Кинопоиск. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

