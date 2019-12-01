Премьеры декабря: завершение «Звездных войн», картина Эдварда Нортона и «Рождество на двоих» с матерью драконов

Иркутск, 29.11.19 (ИА «Телеинформ»), – Ура, мы дождались декабря! А значит наступает пора новогодних праздников и самых потенциально кассовых премьер года. Иркутян ждет криминальная драма от звезды «Бойцовского клуба» и «Американской истории Икс», картины для всей семьи, очередное отечественное кино про войну и финал саги «Звездные войны». Редакция представляет свежий обзор кинопремьер от Телеинформа. Во всем мире ждут декабря, чтобы увидеть завершение «Звездных войн» – это картина «Скайоукер. Восход». Независимо от отношения к последней трилогии франшизы её завершение просто стоит увидеть. О нем будут говорить все и везде – ругать, восторгаться и обсуждать каждую деталь. Фильм завершает историю потомков Энакина Скайуокера. Старые герои и новые миры, звездолеты и сила, которая так или иначе будет с нами. Вероятно, у «Звездный войн» будет еще достаточно спин-оффов, а первый успех сериала «Мандалорец» и вовсе говорит о качественном обновлении вселенной, но магистральную историю все же пора завершать. Поэтому с 19 декабря, что называется, «во всех кинотеатрах страны». А начинает декабрь хоть и не блокбастер, но не менее ожидаемый фильм Эдварда Нортона. «Сиротский Бруклин» – это вторая полнометражная картина известнейшего актера в качестве режиссера и, до кучи, сценариста. Он сам и исполнит главную роль. По сюжету Лайонел Эссрог – одинокий частный детектив с синдромом Туретта. Его наставника и единственного друга убивают, и герой берется за расследование, которое вскроет все нарывы Нью-Йорка. Компанию Нортону составят Брюс Уилисс, Уиллем Дефо и Алек Болдуин. В общем, это нуар, который уже немало собрал в мировом прокате. На экранах – с 5 декабря. Из классических предновогодних фильмов отметим «Рождество на двоих» с матерью драконов Эмилией Кларк. Прокатное название в России не отражает смысла оригинального – «Last Christmas» – которое отсылает к композиции Джорджа Майкла. Именно его хиты вдохновили авторов. Кейт работает в магазине рождественских товаров, регулярно выпивает, носит леопардовое пальто и костюм эльфа. Знакомство с Томом подтолкнет ее к новой жизни и вернет прежние желания. Эта рождественская история, настраивающая на теплые праздники, также стартует в прокате с 5 декабря. Еще одна предновогодняя история, на этот раз из России – «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел». Так получилось, что творение телеканала «ТНТ» стало единственной отечественной новогодней комедией в декабре. Именно так создатели ее и позиционируют. «Близится новый год, и сотрудники отдела полиции Барвихи планируют праздновать его за городом в тёплой компании старых друзей и коллег. Но непредвиденные обстоятельства в лице преступников, ограбивших крупное ювелирное предприятие, ставят праздник под угрозу», – говорится в аннотации. Отметим и очередную отечественную картину о войне – «Ржев». «При информационной поддержке» госканала «Россия 1» на экраны выходит драма об одном из эпизодов Ржевской битвы в 1942 году. Горстка солдат пытается удержать деревню. «В этот момент в Овсянниково, едва не погибнув под вражеским обстрелом, прибывает младший лейтенант — начальник особого отдела, который должен найти и разоблачить предателей среди своих. Лейтенант уверен, что только так можно приблизить победу», – анонсируют фильм авторы. На экранах – с 5 декабря. Два российских мультфильма для маленьких зрителей «Фиксики против кработов» и «Иван царевич и Серый волк 4» выходят практически одновременно 21 и 26 декабря соответственно. И у родителей появится выбор, куда сводить ребенка. Первая картина – реинкарнация шоу «Голос» в привычных декорациях от студии «Мельница». Вторая – полный метр о героях мультсериала «Фиксики» о человечках, живущих внутри различной техники и объясняющих детям, как все устроено. Еще один блокбастер вслед за «Звездными войнами» – «Джуманджи: Новый уровень». Продолжение фильма «Джуманджи: Зов джунглей» о приключениях четверых друзей внутри всем известной и опасной игры. Правила страны Джуманджи меняются и героев ждут невероятные просторы этого кровожадного мира. В прокате – с 6 декабря. Наконец, еще один российский фильм – «Союз спасения». На этот раз (внезапно) о декабристах. Режиссер «Адмирала» и «Викинга» Андрей Кравчук при поддержке государственных «Фонда кино» и «Первого канала» на этот раз обратился к еще одной потенциально конфликтной теме – восстании 1825 года. Аннотация от прокатчиков о том, что ради свободы офицеры «готовы принести в жертву всё — положение, богатство, любовь, жизнь… и саму страну», вместе с упоминанием «Фонда кино» и подтекстовым «хотите как в Париже?» удручающе настраивает на возможное использование темы для пропаганды. Но сначала все-таки посмотрим. Тем более, образы декабристов близки иркутянам едва ли не так же, как жителям Санкт-Петербурга. В кино – с 26 декабря. Обзор подготовила Ольга Максимова, информация с сайтов barguzin.net, kinomax.ru и портала Кинопоиск. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: иркутск

кинообзор

приоритет культура Тэги: View the discussion thread.