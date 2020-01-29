Премьеры февраля: новая история о Готэме, добрый доктор Дулиттл и сексуальные домогательства

Иркутск, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), – Мы пережили новогодние праздники и первые рабочие недели. Самое время немного расслабиться и сходить в кино, тем более, что в феврале нас ждет яркий комикс о бывшей подруге Джокера, Харрисон Форд в экранизации романа Джека Лондона и российский хоррор. Подробности - в очередном обзоре кинопремьер от Телеинформа. Откроет февральский киносезон семейный фильм о пожарных-няньках «Игры с огнем». Согласно синопсису, элитная команда спасателей выручает троих детей, оказавшихся на пути лесного пожара, и тут для них (пожарных) начинается персональный ад. Но, разумеется, детские проделки только сплотят пожарных, сделают дружелюбнее и вернут в детство. Легкая комедия от режиссера «Она – мужчина» про школьницу-футболистку, перевоплощавшуюся в своего брата. На экранах – с 6 февраля. Еще одна февральская комедия, но с гораздо большими перспективами сборов – «Удивительное путешествие доктора Дулиттла». Роберт Дауни-младший снимет доспехи Железного человека, чтобы оказаться в роли знаменитого ветеринара из книг Хью Лофтинга. После смерти жены Дулиттл живет затворником и только угроза здоровью юной королевы заставляет врача отправиться в путешествие, чтобы найти лекарство. Викторианская Англия, мифический остров и говорящие животные – что еще нужно для увлекательного семейного вечера? На экранах – с 20 февраля. Тему животных продолжит экранизация романа Джека Лондона «Зов предков» от художника классического «Короля Льва» Криса Сандерса. Режиссер также приложил руку к незабываемому «Как приручить дракона». Итак, Северная Америка времен золотой лихорадки. Главный герой — калифорнийский пес Бэк становится ездовой собакой на диких и холодных землях Юкона. Судя по трейлеру, от произведения Лондона мало что осталось, но вот темы свободы и борьбы цивилизации с природой сохранились. Ну и, конечно, это очередной шанс посмотреть на Харрисона Форда. Премьера – 20 февраля. А еще февраль подарит много интересного именно для детей. Например, анимационный фильм «Соник в кино». Это экшн о знаменитом синем еже Сонике, пришедшем на экраны прямо из игр на Sega. По сюжету фильма, быстрый как молния герой знакомится на Земле с Томом Вачовски (Джеймс Марсден из «Трассы 60»), и они противостоят суперзлодею Роботнику. Оценить на большом экране эту работу можно с 13 февраля. Пожалуй, главная премьера месяца – «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн». Марго Робби, сыгравшая сумасшедшую подружку Джокера Харли Квинн в «Отряде самоубийц», продолжит ее же историю в сингле о противостоянии с главой преступного мира Готэма, бизнесменом Романом Сионисом. Отвязная Квинн соберет команду не менее роковых дам, знакомых с различными видами оружия и способами убийства. Будет красиво и горячо. Особенно интересно вернуться в расширенную вселенную комиксов DC после ошеломительного «Джокера» в исполнении Хоакина Феникса. Премьера – 6 февраля. Еще одно торжество женщин в борьбе за свои права и справедливость мы увидим в биографической драме «Скандал». Все та же Марго Робби в компании шикарных Николь Кидман и Шарлиз Терон – в истории о сексуальных домогательствах генерального директора американского телеканала Fox News Роджера Айлза. У «Скандала» три номинации на «Оскар». Сценарий писал Чарльз Рэндолф, известный по «Жизни Дэвида Гейла» и «Игре на понижение». В кино – с 13 февраля. Наконец, две российские картины. 14 февраля в День всех влюбленных выходит «Лед 2» – сиквел истории о фигуристке Наде и хоккеисте Саше. Теперь они мечтают о ребенке. Продолжение спортивной драмы снял не режиссер первой ленты Олег Трофимов, а модный сейчас Жора Крыжовников. Он известен по франшизе «Горько», а его сериал «Звоните ДиКаприо» получил очень высокие отзывы критиков. Второе отечественное творение – «Яга. Кошмар темного леса». Молодая семья переезжает в квартиру на окраине города и находит няню для новорожденной дочери. На все предупреждения старшего сына о странностях женщины родители не реагируют, что закономерно приводит к похищению девочки. Няня же оказывается древним славянским демоном. Режиссер – Святослав Подгаевский, снявший ужастики «Невеста» и «Пиковая дама». С хоррорами у российских режиссеров как-то исторически не складываются отношения. Лютый трэш без претензий на серьезность удается, но вот что-то по-настоящему пугающее – нет. Посмотрим, что получилось на этот раз. Премьера 27 февраля. Обзор подготовила Ольга Максимова, информация с сайтов barguzin.net, kinomax.ru и портала Кинопоиск. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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