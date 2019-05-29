Премьеры июня: байопик об Элтоне Джоне, «Люди Икс» с Софи Тёрнер и продолжение «Истории игрушек»

Иркутск, 30.05.19 (ИА "Телеинформ"), - Наступает июнь, который несёт любителям кино не одну любопытную премьеру. Прокатчики подготовили фильмы для ценителей ужасов, поклонников «Истории игрушек» и фанатов Элтона Джона. Подробности - в традиционном обзоре кинопремьер от Телеинформа. 30 мая на экран выходит фантастический боевик «Годзилла 2: Король монстров». Это третья попытка американцев адаптировать для массового зрителя популярный японский сюжет. Дело Роланда Эммериха и Гарета Эдвардса продолжил Майкл Догерти, сочинивший в свое время «Людей Икс» и ужастик «Кошелек или жизнь». Фильм расскажет о противостоянии Годзиллы, Мотры, Родана и трёхголового чудовища Кинга Гидоры. На сборы второй «Годзиллы» могут повлиять сразу несколько факторов, в том числе и соседство в прокате с «Аладдином», который ориентирован примерно на ту же аудиторию, считают аналитики. Напомним, «Годзилла» 2014 года выпуска стартовала с внушительных 93,2 миллионов долларов, а «Конг: Остров черепа» собрал 61 миллион долларов в первый уикенд. В главных ролях нового фильма про огромное чудовище снялись Вера Фарминга, которую многие помнят по роли Лоррейн Уоррен из «Заклятия», работавший с Кристофером Ноланом в «Начале» и «Бэтмене» японец Кэн Ватанабэ, Салли Хокинс из «Формы воды», звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун. Съемки проходили в Атланте, штат Джорджия. С 6 июня в прокате стартует американский супергеройский блокбастер «Люди Икс: Тёмный феникс». Он расскажет о юности Джин Грей, начинающей развивать в себе невероятные возможности, которые терзают её и превращают в Тёмного Феникса. По хронологии киновселенной действия «Люди Икс: Тёмный Феникс» развернутся после событий фильма «Люди Икс: Апокалипсис». Автором сценария и режиссёром фильма стал Саймон Кинберг. Роль маленькой Джин Грей исполнила 9-летняя Саммер Фонтана, взрослой – Софи Тёрнер, прославившейся благодаря роли Сансы Старк из «Игры престолов». Кроме Софи Тёрнер к своим персонажам в фильме «Люди Икс: Тёмный Феникс» также вернутся Дженнифер Лоуренс, Джессика Честейн, Николас Холт, Джеймс МакЭвой и Майкл Фассбендер. Музыку к новой части франшизы написал оскароносный Ханс Циммер. «В этом фильме Чарльз получает удовольствие от шумихи, поднятой вокруг его персоны. Он представляет Людей Икс на публичном уровне и принимает поздравления. Он очень похож на отца, который любит своих детей и считает, что они способны достигнуть больших высот. Это звучит неплохо, но есть один недостаток: если команда не достигает этих больших высот и не оправдывает ожиданий, возложенных на неё миром, то Чарльз считает, что это как-то плохо отразится на нем», – рассказал на пресс-конференции в Москве МакЭвой. Заметим, что в марте 2019 года руководитель Fox Эмма Уоттс описала «Тёмного Феникса» как «идеальную отправку» для франшизы Fox «Людей-Икс». Также с 6 июня выходит в прокат фильм «Рокетмен» - байопик об Элтоне Джоне. Название картины отсылка к одной из самых знаменитых песен певца «Rocket Man». Главную роль в фильме исполнит Тэрон Эджертон, известный многим по шпионской франшизе «Kingsman». Кроме этого, в «Рокетмене» снялись Джейми Белл, Ричард Мэдден, Брайс Даллас Ховард. Режиссером выступил Декстер Флетчер, он же работал над «Богемской рапсодией». Элтон Джон задумал снять фильм о своей жизни уже давно. О том, что музыкант занимается разработкой байопика о своей жизни, было известно ещё в 2012 году. Тогда Элтон считал, что наиболее подходящий кандидат на его роль – Джастин Тимберлейк. Но с ним не сложилось, роль перешла Эджертону, который с удовольствием за неё взялся. Кстати, диск с альбомом «Rocket Man» президент США Дональд Трамп недавно подарил северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну. На 12 июня намечена премьера «Люди в чёрном: Интернэшнл». Это спин-офф к серии «Люди в чёрном», основанной на одноимённой серии комиксов Лоуэлла, выпускавшихся под редакцией «Marvel». Фильм расскажет о сотруднице Лондонского филиала секретного агентства «Люди в черном», вовлечённой в тайное убийство, которое заставляет её путешествовать по миру. Режиссёром стал Феликс Гэри Грей, сценарий написан Артом Маркумом и Мэттом Холлоуэем. Уилл Смит и Томми Ли Джонс не принимали участие в создании ленты. Вместо них главные роли исполнили Крис Хемсворт и Тесса Томпсон. Съемки проходили весь прошлый год в Лондоне, Марокко, Италии и Нью-Йорке. Картина может стартовать в американском прокате хуже, чем все предыдущие части этой франшизы. Об этом свидетельствуют ранние прогнозы, которые приводит издание Deadline. Согласно им, картина соберет в свои премьерные выходные около 40 миллионов долларов. Между тем «Люди в черном», вышедшие в 1997 году, заработали в первый уикэнд 51 миллион долларов, больше 50 миллионов собирали и две следующие серии. Ещё одна премьера 12 июня – драма «Донбасс. Окраина» режиссера Рената Давлетьярова. События кинокартины разворачиваются в 2014 году на востоке Украины, где развернулась война между самопровозглашёнными ДНР и ЛНР. «Всё, что происходит в фильме, основано на реальных событиях. Наш сценарист находился в Донбассе с самого начала всех событий. Он общался со многими очевидцами конфликта, и в окончательный сценарий вошли несколько реальных историй», – рассказал Давлетьяров. Съемки фильма проходили в Крыму в посёлке Мирный осенью 2014 года. В фильме снялись Гела Месхи («Миллиард», «Спасти Ленинград», «Собибор»), Евгений Михеев («Притяжение», «Танцы насмерть») и другие. Фильм также планируется к прокату за рубежом под названием «Donbass. Borderland». Маленьких иркутян порадует продолжение фильма «История игрушек» от студии Pixar. Четвертая часть выйдет в прокат 20 июня. На экран вернутся знаменитый ковбой Вуди, космический рейнджер Базз Лайтер и другие друзья-игрушки. Теперь они перейдут в руки девочки Бонни, ведь их прежний хозяин стал взрослым. Веселую команду ждут новые приключения в компании самой обыкновенной одноразовой вилки, которая против своей воли стала участницей детских игр. Напомним, что режиссёр третьей части фильма Ли Анкрич изначально заявлял, что четвёртая часть «Истории игрушек» не планируется: «Я польщён тем, что люди спрашивают об этом – это напоминает мне, как сильно люди любят героев, но действительно важно для меня в этом фильме то, что мы не просто создаем ещё один сиквел, не просто ещё один фильм-придаток, по мотивам других», – говорил он. Тем не менее Walt Disney Pictures официально объявил о начале работы над мультфильмом в 2014 году. Первые шаги в создании сиквела сделал аниматор Джон Лассетер. Он говорил, что продолжение фильма решили сделать только из-за любви к нему. И намекнул: четвертая часть будет историей о любви. Но в 2017 году Лассетер ушёл из проекта, оставив режиссёром Джоша Кули. Композитором выступил Рэнди Ньюман. И напоследок – две премьеры для тех, кто любит пощекотать нервы. 20 июня можно отправиться в кинотеатры и посмотреть ужастик Ларса Клевберга «Детские игры». Фильм станет ремейком оригинального фильма 1988 года. «Самым заметным сюжетным отличием этой версии от оригинала является то, что Чаки по сюжету здесь представляет собой роботизированную куклу, которая вышла из-под контроля, а не куклу, которая одержима духом серийного убийцы», – говорят создатели. 27 июня состоится премьера другого ужастика – «Проклятие Аннабель 3». Фильм paccкaжет пpo нeпpocтoe иcпытaниe, выпaвшее нa долю ceмeйнoй пapы и иx дeтeй. B эпицeнтpe coбытий oкaжутся пpoфeccиoнaльныe дeмoнoлoги в лицe Эдa и Лoppeйн Уoppeнoв, кoтopыe нaмepeны избaвить миp oт cтpaшнoй куклы, пpинocящей пocтoянныe paзpушeния и xaoc. Чтoбы нeйтpaлизoвaть ee cвepxъecтecтвeннoe вoздeйcтвиe, oни пpинимaют peшeниe oтнecти ee в coбcтвeнный дoм, гдe зaблaгoвpeмeннo была cкoнcтpуиpoвaнa кoмнaтa и пoтaйнoe xpaнилищe. Обзор подготовила Ольга Максимова, информация с сайтов barguzin.net, kinomax.ru и портала Кинопоиск. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: иркутск

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