Режиссер фильма «Адмирал Колчак. Незаконченная история» на иркутском «Книгамарте»: жизнь Колчака – это античная трагедия

Иркутск, 14.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В дни международного книжного фестиваля «КнигаМарт» в Иркутске состоялся премьерный показ документального фильма «Адмирал Колчак. Незаконченная история». Его сняла московский режиссер, сценарист, продюсер, член гильдии кинорежиссеров РФ и гильдии неигрового кино Елена Демидова. Телеинформ побеседовал с автором киноленты. Съемки проходили в 2019 году в трех российских городах, которые можно назвать ключевыми в судьбе адмирала – Санкт-Петербург, Омск и Иркутск. Около 10 дней работа шла в Сибири, еще три – в Питере. За это время отснято больше 30 часов видеоматериалов, состоялись десятки интервью, и всё это после четырех месяцев монтажа превратилось в фильм-исследование почти на полтора часа. На первый взгляд кажется, что в центре сюжета – Колчак, но потом понимаешь, что лента о людях, о времени прошлом и настоящем, о судьбе человека и о феномене исторической памяти. – Но почему же именно Александр Колчак? Почему Вы взялись за эту тему? Чем он Вас так заинтересовал? – История для меня началась не с Колчака, а с Омска. Продюсер будущего фильма Екатерина Шашкова предложила подумать о кино, которое могло бы быть так или иначе связано с Омском, я стала читать и думать, и мне довольно быстро стало ясно, что самая важная и интересная история, связанная с Омском, это, конечно же, история Колчака. И, самое неожиданное, – вдруг очень живая и горячая. До сих пор вокруг этой фигуры и споры идут, и жаркие баталии вплоть до судов и разных уличных акций. Ведь это и есть предмет кино: понять, что происходит с нами сегодня и сейчас, и почему история столетней давности до сих пор болит, – уверенно заявляет Елена Демидова. Режиссер отмечает, что лента не за белых и не за красных. Она – про людей. В ней не найти однозначного ответа на вопрос: кто прав, а кто виноват? Фильм не дает готовых решений, не предлагает встать на чью-то сторону. – И он не несет никакой идеи, идеи это не про кино, это для газетных статей и публицистики. Для меня кино – это всегда исследование, попытка понять, что происходит с нами сейчас и что происходило тогда, и почему историческая память проявляется именно таким образом, в чем трагедия и драма той или иной человеческой судьбы, в данном случае судьбы Колчака. Кино исследует это с помощью киноязыка, который больше, чем слова, в кино работает всё: и изображение, и звук, и пластика героев, и что-то вдруг такое начинает происходить, что ты начинаешь чувствовать историю, сопереживать ей, сопереживать героям, а выводы каждый зритель делает свои, – комментирует Елена Демидова. Документальная лента помогает найти ответы на многие вопросы о военной карьере Александра Колчака, о гражданской войне, о том, какая осталась память об этой противоречивой фигуре. Однако в фильме совсем нет личной жизни адмирала. – Вы сочли этот аспект неважным? Почему? – Да, в процессе работы над фильмом стало понятно, что это уводит в сторону от главного, и более того, стало ясно, что женщины для Колчака, конечно же, были важны, и он любил и жену, и Тимиреву - так бывает! - но главные решения в своей жизни он принимал по совершенно другим мотивам. Женщины в этом случае не играли никакой роли, – уверена режиссер. Даже без этой составляющей исследовать личность и путь адмирала увлекательно. Елена Демидова даже сказала, что судьба Колчака потрясает не меньше, чем древнегреческие произведения Эсхила, Софокла и Еврипида. – История, конечно, античная по уровню трагедии. Ведь правда, если бы не революция и не гражданская война, человек мог бы прожить совсем другую жизнь и остаться в нашей памяти полярным исследователем и морским офицером, адмиралом, который умел хорошо воевать на море. Но это было время, когда судьбы миллионов людей ломались, когда этот безумный вихрь всех затягивал в свою воронку. Трагические истории были у всех людей. Про Колчака просто осталось больше свидетельств, и поэтому еще более важно вглядеться в его трагическую судьбу, потому что она больше, чем просто про него одного. Через нее виден масштаб трагедии всей страны, – отмечает Демидова. Того же мнения придерживаются и многие историки, высказывающие в документальном фильме свои взгляды. Колчак был хорошим флотоводцем, но не лучшим политиком. Он не давал людям обещаний, тогда как красные умело использовали этот инструмент. Вероятно, поэтому победа осталась за ними. Так говорят историки. – А люди ведь до сих пор выбирают свою красную или белую сторону. Почему это, как Вы сказали, «живо и болит» в Омске, Иркутске? – Для меня сначала это было неожиданностью, поскольку в Москве гражданская война точно не болит. В Москве ее и не было. Не зря же большевики писали, что Москва в кольце фронтов, но кольцо вовне, а в самой Москве другие триггеры - здесь гораздо больше болит тридцать седьмой год, война отечественная, а в Омске гражданская война оставила реальный след, и след жестокий, – отметила Елена Демидова. Режиссёр заметила, что, конечно, не каждый день омичи думают о том, что происходило в их городе 100 лет назад, но если задать вопрос, то каждый вспомнит, на чьей стороне воевали его предки. – Удалось ли Вам в процессе работы над фильмом больше узнать о личных качествах адмирала? Многие до сих пор его обвиняют в зверствах, жестокой тирании, называют преступником. Между тем, красные в этом деле отличились даже больше. Почему в том же Омске не замечают или не хотят замечать это? – Одна из героинь фильма из города Тары, где в то время было большое крестьянское восстание и оно достаточно жестоко подавлялось, говорит о том, что конечно сам Колчак у нас не был, но он же был главным, он был верховным правителем, а значит за все ответственным – «тяжела ноша»! Так и есть. Он, конечно же, в отличие от Ленина и Троцкого, не подписывал приказов о расстрелах и порках и не призывал к террору, но ответственность эту никуда не денешь. Все это легло и на его имя, и на память о нем. А то, что про красный террор и про репрессии меньше вспоминают, так это, во-первых, советская идеологическая машина хорошо работала, а во-вторых, как мне очень точно сказал один из героев фильма, - белые были первыми, – поделилась своими взглядами режиссёр. В основном же все действия Александра Колчака были в логике гражданской войны. Он призывал в свою армию дееспособное население, что-то реквизировал, чтобы кормить своих людей. Так и бывает на любой войне. – Очевидно, что в рядах армии Колчака были совершенно разные люди. В том числе казаки, которые всегда славились своей жестокостью. Именно они лютовали в Сибири. Из-за них, по сути, здесь так ненавидят белых. Уместно ли уравнивать деяния этих самых казаков, их предводителя атамана Семенова и адмирала? – Нет, конечно. Казаки – это вообще другая история. И с Семеновым у Колчака были сложные отношения. Но да, в советских учебниках они были в одном разделе и все привыкли их перечислять через запятую. Все было естественно сложнее, – убеждена Елена Демидова. Режиссер призналась, что сочувствует Александру Колчаку, сочувствует крестьянам, которые попали во всю эту мясорубку. Сопереживает она и чехам, которые с одной стороны, были жестоки, но с другой – их можно понять. Они застряли в чужой стране и просто хотели домой, потому точно так же реквизировали имущество, а в ответ на шантаж красных выдали верховного правителя России. Гораздо больше вопросов к тем же кадетам, которые подняли бунт в то время, когда Россия была втянута в Первую мировую. – И они, и вообще многие прекраснодушные интеллигенты, которым не нравилась политика царской власти (а там было, чему не нравиться, по сути, они были правы!), на самом деле, как это часто бывает в истории, своими действиями подготовили тот переворот, который совершили большевики. Это не претензия, потому что они не могли, наверное, предвидеть, чем всё это обернется. Другой вопрос, что это тот исторический урок, который надо бы однажды нам всем выучить. А Колчака, конечно, жаль, как и всех жаль, всем сочувствуешь и всем сопереживаешь, как только начинаешь вглядываться в историю того времени. Потому что не было верных решений, не было рецептов, как остаться собой и еще при этом остаться в живых и защитить своих близких. С какого-то момента и у Колчака не было других вариантов судьбы, кроме как оказаться в том поезде, который шел в Иркутск, и в той камере, из которой его увели и расстреляли. Сопереживаешь всем, да, – поделилась режиссёр. – Как раз к сопереживанию Колчаку, как мне кажется, подводит фильм «Адмирал». Сама история, во-первых, подана так, что ты не можешь не сопереживать. Кроме того, в ленте главную роль сыграл обаятельный Константин Хабенский. Это – гарант зрительских симпатий, особенно со стороны женской аудитории. Как Вы к этому фильму относитесь? – Я думаю, что фильм «Адмирал», как и производимое когда-то в Иркутске пиво «Колчак», это очень хорошие способы изменить память об Александре Васильевиче. Как бы ни относиться к фильму «Адмирал», благодаря этому фильму в память миллионов людей впечаталось словосочетание «адмирал Колчак», а до этого про то, что он адмирал, никто не помнил, в советских учебниках писали о нем только про гражданскую войну. И пиво – правильно говорит один из героев фильма – пиво сделало его своим, он стал ближе обычному человеку. И хорошо, что в Иркутске не убирают таблички, хорошо, что памятник стоит, какой бы сомнительной не была история его спонсора. Главное – Колчак стал частью городского пространства. Это важно и для его памяти, но это важно, мне кажется, и для города, у которого большая и сложная история и в которой сосуществуют все. В Омске так не получилось, в Омске Колчак до сих пор предмет раздора, а не объединения, – рассуждает режиссер. – Нельзя не затронуть тему золота Колчака. Кто-то ищет его на дне Байкала, кто-то считает, что это вообще – миф. Думаю, когда Вы снимали фильм, тоже с этой историей соприкасались. Как полагаете, где искать клад и стоит ли его искать? Где золото Колчака? – Золотой запас России у большевиков. Колчак был честным человеком и потратил очень мало и только на нужды армии. Чехам надо было во что бы то ни стало вернуться на родину, а для этого попасть во Владивосток, где их ждали корабли союзников, поэтому чехи честно отдали все, что было, когда красные поставили им ультиматум - или отдаете нам золото и Колчака, или мы не пропустим ваши поезда. Какая-то часть, конечно, в виде отдельных слитков ушла через охрану вагонов, это естественно. Но в целом золото досталось большевикам. Так мне говорили историки, и я склонна им верить. А все остальное – фантазии. Люди любят истории про клады и золото, – заметила Елена Демидова. – В киноленте есть мысль о том, что Колчак был чужой для России, для Омска, поэтому он проиграл войну. Вы солидарны с этим? – Это не совсем так. В фильме коммунистка из Омска говорит, что Колчак не понял самого главного, что он в Омске был чужой. Это примерная цитата. И в этом смысле она права - Колчак действительно в Омске был чужой, он не чувствовал, как город живет и дышит, он просто был из другого пространства, из другой жизни, волею судеб оказавшийся там, занесенный все тем же безумным вихрем гражданской войны. Но проиграл войну он не поэтому, конечно. И собственно не он лично ее проиграл, там было много факторов, и объективных, и субъективных, и совсем не факт, что кто-то другой на его месте мог эту войну выиграть. Впрочем, некоторые историки, с которыми я разговаривала, работая над фильмом, говорили мне, что если смотреть в историческом плане, то он ее выиграл: флаг у России сейчас тот, который был у Колчака, а не у красных, и капитализм у нас, и демократия, и законы не советские - все ровно то, за что боролся Колчак. Можно, конечно, относиться к этому с иронией, но доля истины в этом есть, – резюмировала Елена Демидова. Так или иначе, фильм «Адмирал Колчак. Незаконченная история» обязательно стоит посмотреть, чтобы чуть лучше понять и самого главного героя, и людей, которые ему симпатизируют или наоборот, относятся к нему крайне враждебно. А еще его стоит посмотреть, чтобы лучше понять русский народ. В ближайшее время ленту ждёт фестивальная судьба, а затем с ней сможет ознакомиться широкий круг зрителей. Беседовала Алина Майская О «КнигаМарте»: «КнигаМарт» – международный книжный фестиваль, программа которого включает лекции и мастер-классы, спектакли, презентации книг, круглые столы, книжное ток-шоу. Среди направлений «КнигаМарта» – художественная литература, нон-фикшн, книговедение, национальная литература, конкурс «Лучшая книга года», детская программа и программа Байкальского заповедника.

«КнигаМарт» впервые прошел в марте 2019 года в Иркутске, Усолье-Сибирском, Черемхово и Ангарске – в нем приняли участие 105 лекторов и экспертов, события фестиваля посетили 6000 человек.

Организаторы фестиваля – Иркутская областная научная библиотека имени Молчанова-Сибирского, фонд «Новый Альянс», АНО «Центр культурных инициатив «Буквица» и Фонд сохранения памяти и развития наследия Юрия Ножикова. Партнеры – министерство культуры и архивов Иркутской области, Иркутская нефтяная компания и конкурс социальных проектов «Губернское собрание общественности». Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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