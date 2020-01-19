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Культура
20.01.2020

Сокровищница шедевров: в Иркутском художественном музее провели масштабную модернизацию

Иркутск, 20.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский художественный музей в 2020 году отмечает 150-летний юбилей. К этой дате учреждение получило невероятный подарок – новое оборудование фондохранилищ. Подробности – в материале Телеинформа.

Подарок на юбилей

Скульптура, керамика, декоративное искусство – Иркутский художественный музей не только про живопись. В запасниках учреждения находится больше 23,5 тысяч экспонатов совершенно разной направленности. Однако посетители имеют возможность познакомиться только с 10% всей коллекции. Всё остальное находится в фондах музея, где использовались устаревшие сетки, которые когда-то произвели на авиазаводе, и деревянные стеллажи. Оборудование фактически было приспособленным и не отвечало ни нормам безопасности и комфорта для сотрудников, ни современным требованиям к хранению шедевров.

– Художественный музей первый музей в Иркутской области, который укомплектовался современным оборудованием. До этого мы года два меняли окна, ставили освещение, красили и заливали ровные полы. В прошлом году произошло чудо. Для меня это на самом деле чудо. Думаю, что самый главный подарок мы уже себе сделали, – поделилась с журналистами на презентации оборудования директор учреждения Наталья Сысоева.

Сокровищница шедевров: в Иркутском художественном музее провели масштабную модернизацию

В главном здании художественного музея на улице Ленина, 5 находится пять фондохранилищ. В августе прошлого года здесь начали монтировать оборудование, созданное специально под нужды учреждения. Все стеллажи, выкатные сетки, шкафы спроектированы индивидуально с учётом параметров помещений Иркутского художественного музея.

– С каждым музеем, с которым мы начинаем работу, у нас складывает партнёрская совместная деятельность по созданию фондового оборудования. В каждом музее разные коллекции, разный набор того, что необходимо хранить, разные помещения. Где-то есть совместное хранение, где-то моноколлекция, основанная, в основном на живописи. Это напоминает отношения ателье и клиента, когда для конкретного человека создают платье, пальто по индивидуальному пошиву, – говорит гендиректор фирмы-производителя оборудования Олег Бардасов.

Компания «Ярус», которая разработала конструкции, а потом и выиграла тендер на его монтаж, зарегистрирована в Туле. За Уралом предприятие уже работало с Национальным музеем Бурятии в Улан-Удэ, где Наталья Сысоева и познакомилась с новой системой хранения. Тогда же было сделано коммерческое предложение и началась подготовка к модернизации.

Сокровищница шедевров: в Иркутском художественном музее провели масштабную модернизацию

На новое оборудование из областного бюджета выделили 18 миллионов рублей. На обывательский взгляд оно не представляет из себя ничего особенного – двухсторонние решётки, которые  благодаря колёсикам можно выкатить, настенные стеллажи, шкафчики. Но именно так хранят свои сокровища ведущие музеи мира. Примерно такое же оборудование стоит и в главных российских музеях – Третьяковской галерее и Эрмитаже. Правда там стоят финские конструкции.

Так или иначе система хранения должна отвечать трём критериям – компактности, комфорту и безопасности.

– Основная коллекция всех музеев хранится в фондохранилище, потому это очень значимая часть музейной работы, которая, к сожалению, не так видна посетителю. При этом площадь помещений не очень велика. Зато площадь того, что здесь будет храниться, составляет 1800 кв метров. Например, при размещении среднеформатных полотен полтора метра на два на двухсторонних сетках можно разместить около 550 картин. Также есть шкафы-гребёнки, в которых можно было хранить малоформатную живопись, это еще около 220 картин. То есть практически вся коллекция музея будет храниться в соответствии со всеми современными требованиями, иметь лёгкий доступ, – говорит Олег Бардасов.

Сетки легко и без шума выдвигаются, с ними без особых проблем и дополнительных инструментов может справиться любая женщина. Картины можно вывешивать с двух сторон, это увеличивает площадь хранения, при этом друг другу полотна не мешают. Для комфортного использования разработаны специальные кронштейны и зацепы. А если говорить о шкафах-гребенках, то их конструкции настолько прочны, что одна полка может выдерживать вес до 150 кг.

Сокровищница шедевров: в Иркутском художественном музее провели масштабную модернизацию

Новым оборудованием оснащены фонд живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Дополнительно ещё сделали хранительские сетки в помещении реставрации.

–  При таком размещении работ можно легко и быстро отсмотреть коллекции. То есть если вы готовите какую-то тематическую коллекцию, или пейзаж, или натюрморт, то это очень просто сделать, перелистать её. Сейчас кроме того мы проводим подробную ревизию экспонатов, хранители фотографируют каждый из них, чтобы затем выложить эти материалы для широкого доступа в интернет. Это федеральное требование для всех музеев, которое должно быть исполнено в 2021 году, – рассказала Наталья Сысоева.

На сто лет вперёд

Выставки и научно-исследовательская работа, объясняет она, – это лишь верхушка айсберга музейной деятельности. Основная же задача учреждения заключается в создании условий для хранения культурных ценностей. В фондах музея, например, хранится полотно «Утро в Венеции» Ивана Айвазовского, написанное в 1875 году. Холст находится в отличном состоянии – и это нужно сохранить на столетие вперёд, чтобы к прекрасному могли прикоснуться и наши потомки.

Сокровищница шедевров: в Иркутском художественном музее провели масштабную модернизацию

– Любая картина травмируется от перепада температур, отклонений от режима влажности, от пыли, от грязи – это всё среда для бактерий, которые разъедают просто живописный слой, и мы получаем потом массу работы для реставраторов, если какие-то шедевры можно ещё спасти. Потому создание условий хранения – это очень важная задача, чтобы наши дети, внуки и правнуки пришли в музей и увидели работы примерно в таком же состоянии, что и сейчас, – рассказывает Наталья Сысоева. – Почему так мало графики в залах нашего музея, никогда не задавали себе вопрос? Потому что графику нельзя держать на свету. Если держать на прямом свету больше месяца, выцветает и акварель, и карандаш.

В планах музея теперь – установка системы климат-контроля, но всё, как обычно, упирается в деньги. Вопрос финансирования стоит и по другим проектам. Например, ремонт помещений для реставрации, строительство новых объектов во дворе музея на улице Ленина.

Сейчас фондохранилище постепенно заполняется предметами искусства, которые на время ремонта «переехали» в некоторые выставочные залы, в связи с чем те были закрыты. Процесс возвращения на свои места картин, скульптур и предметов декоративно-прикладного искусства небыстрый, учитывая, что сотрудников не так много. Да и ревизия культурных ценностей спешки не терпит. Однако закончить с этим в музее обещают в максимально короткие сроки, чтобы к началу летнего туристического сезона все залы снова могли принять гостей.

Фонды для всех

Ещё одно дело будущего – проект из прошлого. Как рассказала заместитель директора музея по методической работе Елена Зубрий, ещё 20 лет назад региональным властям была предложена идея построить объединённое хранилище для четырёх областных учреждений – художественного и краеведческого музеев, музея декабристов и «Тальцов». Инициатива нашла поддержку, но к её воплощению в жизнь так и не приступили.

Сокровищница шедевров: в Иркутском художественном музее провели масштабную модернизацию

А между тем, это открыло бы новые возможности и для музейщиков, и для посетителей, поскольку фонды музеев планировали сделать открытыми. Это значит, что часть коллекции, которая раньше была под замком, стала бы доступна для более широкого круга ценителей.

– В 1990 года впервые в мире возникло направление открытого хранения. 10% экспонирования всей коллекции – это крайне мало. Так давайте сделаем открытыми фонды. В Эрмитаже, например, такое создано в комплексе «Старая деревня», где сохраняются произведения, есть реставрационная часть, но есть и открытое хранение, по которой ходишь как по экспозиции. То есть можно посмотреть на только что вышедшую из-под реставрации мебель или транспортные средства, любое направление, – говорит Елена Зубрий. – Это расширяет экспозиционную часть, делает культурное наследие более доступным, что понравилось всем музейщикам. Открытое хранение – это спасение для музея в плане хранительском, к тому же мы получаем моральное удовлетворение от того, что открываем для общества больше культурных ценностей.

Некоторое время иркутские музеи шли и по этой концепции развития, потому были заморожены проекты расширения площадок и модернизации фондохранилищ. Прошло уже два десятка лет и в том состоянии художественному музею просто больше нельзя было оставаться. Тем не менее, про открытое хранение здесь не забыли.

– Проект будет существовать, потому что у музея другого развития нет и быть не может, – заключила Елена Зубрий.

Алёна Кашпарова, фото собственное и пресс-службы музея

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