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Культура
02.09.2019

Сотни почитателей пришли на книжный фестиваль в Иркутске, чтобы встретиться с Мариам Петросян - автором культового романа «Дом, в котором…»

Иркутск, 2.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Встреча со знаменитой писательницей, автором нашумевшего романа «Дом, в котором…» Мариам Петросян состоялась 30 августа в рамках Иркутского международного книжного фестиваля. Сотни иркутян пришли на площадь перед стадионом «Труд», чтобы пообщаться с автором культового произведения. Многие встали потом в длиннейшую очередь, чтобы получить автограф любимой писательницы.

К слову, вокруг романа об обитателях интерната для детей-инвалидов в Рунете сформировалось многотысячное фанатское сетевое сообщество. Слава, обрушившаяся на армянскую художницу и автора пока единственного романа, оказалась неожиданной для Мариам. Об этом и о многом другом она рассказала на встрече в Иркутске.

Почитатели таланта Петросян давно ждут новых книг, однако, пока Мариам не готова делиться своими творческими планами: «У меня есть идеи и я кое-что пишу, но чем меньше я об этом буду говорить, тем больше у меня шансов все это закончить. Если я сейчас начну рассказывать, что пишу вторую книгу, может, ничего и не получится».

На вопрос о возможной экранизации «Дома, в котором…» Мариам категорично отвечает: ни в коем случае! «Я против экранизации. На каждой встрече это говорю. Экранизация закрепляет за книгой какой-то определенный визуальный ряд и в дальнейшем этот визуальный ряд воздействует на восприятие читателей. Я бы хотела, чтобы читатель представлял персонажи каждый по-своему, насколько ему это нравится. Если судить по иллюстрациям, которые делали фанаты по книге – это очень большой разброс. Один и тот же персонаж все видят по-разному. Тем более, я сильно сомневаюсь, что экранизация будет приличной. Я имела дело с режиссерами. Они сначала очень милые, а потом говорят: я так вижу».

Отвечая на вопросы фанатов, сформулированные на основе информации из СМИ, Мариам Петросян высказала критику в адрес масс-медиа: «Журналисты порой очень интересно интерпретируют мои ответы. Я читала буквально вещи, которые меня поражали. Например, что я кино снимаю и режиссером являюсь по жизни. А ведь я всего лишь сказала в одном интервью, что лучше меня экранизацию романа никто не сделает, а я пока это делать не возьмусь».

Очень много вопросов было по поводу персонажей, выписанных в книге. Иркутяне спрашивали, какова судьба и мотивация поступков того или иного героя, кому из них автор симпатизирует и т.д. Мариам пояснила, что книга собиралась из разрозненных историй разных персонажей. Однако, реальных прототипов у героев книги не было – все они вымышлены, хотя некоторые черты и особенности поведения автор заимствовала у знакомых людей.

«Книга не писалась для широкой аудитории, - признается Мариам. – Там очень много всего, что не предполагало многочисленных вопросов и докапывания до самой сути. Кто от чего в книге умер – я понятия не имею».

Относительно читателей книги, Петросян рассказала, что первое время это были, в основном, подростки, девушки в возрасте от 15 до 25 лет. «Надо мной муж даже издевался, говорил: «Ну ты будто какие-то «Сумерки» написала…». Но со временем появилась и аудитория «за 40», что очень порадовало автора.

Мариам отмечает, что не ожидала такой реакции на свой роман: «Популярность книги стала большой неожиданностью для меня. Хотя я рассчитывала и надеялась, что найдется какое-то количество людей, которым это понравится. Первый год я даже не столько хотела, чтобы книга понравилась, сколько мечтала, чтобы тираж распродался и издательство, которое рискнуло, не осталось внакладе. Меня очень это беспокоило. Но после того, как первый тираж разошелся, я более-менее успокоилась. А дальше все было как в сказке… Ты думаешь, что запомнишь в лицо каждого, кому понравилась твоя книга. Но это невозможно».

Участники встречи благодарили и рассказывали Мариам, как их жизнь изменилась благодаря ее книге. Многие нашли себе друзей, приобщившись к этой вселенной. К слову, жизнь автора тоже изменилась, признается Мариам: «Хотя бы то, что сейчас я здесь, в Иркутске, стою перед вами. Кто бы мог подумать, что такое возможно. Ну и у меня прибавилось несколько друзей благодаря этой книге, в том возрасте, когда не так-то просто заводить новых друзей. И я действительно горжусь и дорожу этими знакомствами. Ну и появилась возможность много поездить и увидеть мир - то, о чем даже не мечталось. Изменилось ли мое отношение к жизни? Наверное, у каждой женщины это бывает – когда сидишь и начинаешь рвать на себе волосы и кричать, как все плохо. Так вот теперь в такие моменты есть утешительные мысли».

Относительно издания книги, Мариам рассказала, что особых сложностей с этим не было. К слову, «Дом, в котором…» вышел в свет в 2009 году. «Книга у меня удивительно самостоятельная – в этом смысле она двигалась сама к издателю. Мое минимальное участие заключалось в том, что когда мне позвонили из Москвы и сказали, что берут, я громко закричала от ужаса. В общем, пережила некоторый шок. До этого момента рукопись совершенно свободно перемещалась в Москве. Я оставила ее одному человеку, потому что мне было важно узнать мнение этой женщины. И за это время много кто эту рукопись прочел и она дошла до Саши Мартыновой, до редакции». Сейчас книга переведена на 11 языков, но основной читатель – русский читатель. Неплохо книга расходится во Франции, там практически продан первый тираж. И удивительным образом «Дом, в котором…» хорошо продается в англоязычных странах.

Переводы на иностранный язык – это дело случая и удачи, констатирует писательница: «Если попадется хороший переводчик, умеющий передать дух книги – это здорово. У меня были хорошие переводчики на итальянский, французский и английский».

Кстати, в последнем издании книги Мариам в качестве иллюстраций использованы фанатские рисунки, во множестве появившиеся после первой публикации. «Использовать эти рисунки таким образом было моей идеей, - рассказывает Мариам. - Ее удалось воплотить, хотя и не в полном объеме. К сожалению, с авторами некоторых блистательных рисунков издателям так и не удалось связаться и мы не смогли их поставить».

Книга практически сразу, что называется, прогремела. Первые читатели обменивались информацией о романе в Сети и устроили там такую рекламу, что вряд ли такое было бы возможно даже за большие деньги, признается Петросян.

Относительно аудиоверсии книги Мариам признается, что прослушала только самое начало: «Начитывал Князев. Мне кажется, он очень хороший чтец. Мы с ним переписывались, он задавал очень хорошие, умные, глубокие вопросы, но у меня, к сожалению, нет опыта прослушивания аудиокниг. Это не мое. И свою книгу я тоже не смогла прослушать».

Мариам рассказала также о том, кого из писателей любит по-особенному. Прежде всего это Людмила Улицкая, после личного знакомства с которой Петросян перечитала все ее книги и увидела многое по-новому. Любит автор «Дома…» и Сашу Соколова, который кажется ей похожим на литературного персонажа.

Мариам по просьбе аудитории назвала и свои любимые книги. Среди них – «Порой нестерпимо хочется…» Кена Кизи, «Бог мелочей» Арундати Рой, «Дети полуночи» Салмана Рушди. Из любимых авторов (а Мариам любит литературу в самых разных жанрах) - Стругацкие, Толкиен, Джон Стейнбек, Рэй Бредбери, Стиг Ларссон, Брэндон Сандерсон и многие другие.

Спрашивали у Мариам, как писать успешные книги. «Я очень плохой советчик для начинающих, тем более, не начинающих писателей. Никому не советую пользоваться моим опытом. За это время можно было написать несколько неплохих книг. А трудности с написанием были. Несколько раз я ее забрасывала и думала, что никогда больше не возьмусь. У меня даже был коллаж из порванных рукописей. Я его забрызгала собственной кровью. После этого пошло немного лучше», - смеется Мариам.

Петросян признается, что к фанфикам по мотивам ее книги, к использованию ее персонажей в чужих сюжетах, относится скорее отрицательно: «Наверное, потому что мне не повезло с этим. Я читала какой-то фанфик, в котором взасос целовались Сфинкс со Слепым (ключевые персонажи книги «Дом, в котором…», - прим.ред.) и это меня навсегда отвратило от фанфиков как от жанра».

Впрочем, свою книгу Мариам тоже не перечитывала: «Текст, который уже прочли люди, нужно оставить в покое. Всегда будет соблазн что-то переделать, что-то улучшить. Но это же смешно. Поэтому свою книгу я не трогаю».

СПРАВКА

  • Мариам Сергеевна Петросян – родилась 10 августа 1969 года в Ереване. Армянская писательница и художница, пишущая на русском языке, автор романа «Дом, в котором…» и сказки «Сказка про собаку, которая умела летать». В 1988 году окончила художественное училище по специальности «художник-оформитель». Карьеру начала на студии «Арменфильм», где с 1989 года работала в отделе мультипликации. В 1992 году приехала с мужем в Москву и два года работала на студии «Союзмультфильм». После чего в 1995 году вернулась на «Арменфильм», где и работала до 2000 года. Замужем за Арташесом Стамболцяном, двое сыновей — Сергей и Михаил. Правнучка художника Мартироса Сарьяна.
  • «Дом, в котором…» — первая книга писательницы. Мариам начала работу над ней в 1991 году, в 2009 году роман был опубликован. О нем заговорили сразу после того как книга увидела свет и вскоре роман принёс автору «Русскую премию».
  • В документальном фильме Стивена Фрая «Открытая книга России: Писать во времена Путина» («Russia’s Open Book: Writing in the Age of Putin»), вышедшей в конце 2013 года, Мариам Петросян была названа в числе одной из шести лучших современных российских писателей «эпохи Путина», которых читают и будут читать всегда (цитируется по Википедии).

  • Роман «Дом, в котором…» Мариам Петросян писала почти 20 лет. Еще неизданная рукопись «одного из главных романов нулевых» попала в короткий список премии «Большая книга», а после публикации роман получил целый ряд литературных премий («Русская премия», «Студенческий букер», «Портал» и другие) и невероятный успех у читателей, растущий с каждым годом. Сегодня «Дом, в котором…» переведен на десяток европейских языков, его включают в школьную программу по внеклассному чтению, изучают в университетах, посвящают научные статьи и диссертации.

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