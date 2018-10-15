В Балаганском районе белорусы украли невесту и закопали ключ

Балаганский район, 15.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутские белорусы 14 октября провели древний обряд «Пакровы» в деревне Тарнополь Балаганского района. В этот день обошли местные дворы с караваем, «замкнули» землю на зиму, украли невесту и провели первый местный фестиваль «На Пакровы». «Пакровы» – старинный языческий праздник, на который традиционно наложился православный праздник «Покрова Пресвятой богородицы». Изначально это была рубежная дата в народном и земледельческом календаре. Предполагается, что назывался он так, потому что в это время по утрам земля начинает покрываться инеем либо выпадает первый снег. Праздник формировался ещё в дохристианскую эпоху и был связан с окончанием осеннего цикла хозяйственных работ. Именно к «Пакровам» необходимо было закончить все полевые дела, перапахать пашню, убрать в огороде. После этого праздника все работы по хозяйству переходили с «поля» на «двор» – молотили зерно, начинали молоть муку, обрабатывали лён. Также на «Пакровы» «ставили» коров в хлев, то есть их уже нельзя было выгонять в поле. В "Пакровы" ходят по дворам с песнями и караваем Чтобы провести все традиционные для этого праздника обряды иркутские белорусы из клуба «Кривичи» отправились в деревню Тарнополь, отмечающую в этом году свое 90-летие. Именно 90 лет назад она была основана белорусскими переселенцами. И сегодня местные жители стараются сохранить и возродить культуру и традиции предков. Здесь организован свой фольклорный ансамбль «Марусеньки», в школе ученикам стараются привить интерес и любовь к истории и обычаям. Нужно дотронуться караваем до края крыши, чтобы в доме всю зиму было благополучие Начинается обряд с того, что и иркутские белорусы, и местные жители под традиционные песни ансамбля «Кривичи» ходят по дворам с караваем, главный организатор мероприятия Олег Рудаков со старинными присказками на белорусском языке интересуется у каждой хозяйки, готова ли она к зиме, запасла ли дров на зиму, сена для скотины, желает ей благополучно пережить зиму. При этом обряд требует дотронуться караваем в руках ведущего до края крыши – тогда в доме точно сытно и в тепле проживут до весны. В ответ хозяйка одаривает гостей тем, что в огороде выросло – овощами, соленьями и так далее. Хозяйка в ответ одаривает тем, что в огороде выросло После того, как обошли так несколько сельских дворов, приходила пора «замыкать» землю. Для этого заблаговременно специально вырезается деревянный ключ. Его с обрядовыми словами и песнями закапывали в поле. В Тарнополи для этого использовали один из местных огородов. Затем пришла пора «воровать» невесту. Такой обычай связан с тем, что на «Пакровы» и после них было традиционное время свадеб. На этот раз роль «невесты» сыграла одна из участниц ансамбля «Кривичи» – ее посадили на коня с очень подходящим для такого случая именем Цыган, символически связали, затем животное увели в поводу. В поле закапывают ключ, чтобы "замкнуть" землю По завершении всех обрядовых действий в Тарнополи началась вторая часть праздника. Здесь решили впервые провести фестиваль «На Пакровы», а в дальнейшем сделать его регулярным. Выступая с приветственным словом на его открытии мэр Балаганского района Михаил Кибанов подчеркнул, что намерен в дальнейшем всесторонне поддерживать организаторов этого праздника и содействовать мероприятиям, направленным на сохранение традиций, так как это имеет очень большое значение. На фестивале с белорусскими народными песнями выступили ансамбли «Кривичи» и «Марусеньки», а также местные школьники, русские народные песни прозвучали в исполнении вокального ансамбля «Веселый балаганчик» из Балаганска. Стоит отметить, что на фестиваль собралось много местных жителей и, прежде всего – детей. И для многих из них старинные белорусские песни были знакомы, они слышат их на праздниках и от старших родственников, то есть традиционная культура в селе действительно очень бережно хранится. "Украденную" невесту посадили на коня и символически связали На празднике выступил и специально приехавший из Балаганска отец Владимир, рассказавший о христианской истории праздника. Местных организаторов фестиваля поздравили с почином и поблагодарили заместитель председателя клуба «Кривичи» Олег Рудаков, заместитель председателя Иркутского товарищества белорусской культуры имени Яна Черского Алексей Терехов, председатель совета МНКА «Белорусы Черемхово Иркутской области» Василий Ракито. Кроме того, Михаил Кибанов вручил благодарственные письма учителям Тарнопольской школы и участникам ансамбля «Марусеньки». Так совпало, что в этом году на 14 октября пришелся еще и День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, традиционно отмечаемый во второе воскресенье октября. Поэтому руководство сельскохозяйственного производственного кооператива «Тарнопольский» также поздравило и наградило лучших работников. ТЕПЕРЬ: новости культуры в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... • Иркутская афиша • Время золотых полтинников: что происходило в рок-музыке 50 лет назад? • Иркутская VIP-прослушка: что слушают известные иркутяне? балаганский район

михаил кибанов

туризм Тэги: View the discussion thread.