Иркутск, 26.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В галерее Бронштейна при поддержке Иркутской нефтяной компании открылась выставка «На этой земле». Она создана в необычном формате мультимедийного сторителлинга и будет интересна посетителям всех возрастов. Торжественное открытие экспозиции прошло в Иркутске 22 ноября. Выставка состоит из 28 картин. На них – фотографии реальных объектов нефтедобычи и подготовки газа ИНК, дополненные рисунками и вплетенные в единую историю о мальчике Димке и его верном друге – лайке по имени Бурд. Каждый снимок сопровождает повествование о приключениях двух друзей, живущих в маленьком поселке на севере Иркутской области. Идея экспозиции родилась неожиданно. В архивах ИНК накопилось огромное количество снимков производственных объектов компании разных лет, на которых также запечатлены рабочие будни нефтяников, их быт в вахтовом поселке. Хотелось показать фотографии широкой публике и рассказать о своей работе. Но сделать это нужно было нетривиально, поэтому ИНК обратилась к специалистам галереи Бронштейна. Директор по развитию галереи Катерина Иванова рассказала, как получился такой нестандартный проект. Работа над ним шла больше двух месяцев. – Фотографий было настолько много, что мы поняли – вряд ли сможем выбрать что-то определенное. Кроме того, на снимках были производственные пейзажи и промышленные сооружения, которые сами по себе не очень интересны тем, кто не «варится» в этих процессах. Поэтому в августе мы собрались и всей командой поехали на Ярактинское и Марковское месторождения и в Усть-Кут. Уже там, на месте, поняли, что именно надо отснять, и что с этим потом делать, – поделилась Катерина Иванова. Художник-иллюстратор Анастасия Кардашова добавила, что такая «фотографика» - способ не только дополнить промышленные пейзажи новыми смыслами, но и сделать их понятными и для взрослых, которые далеки от сферы нефтедобычи, и для детей, которые не имеют представления о таких сложных механизмах. – Графика представляет собой нечто выдуманное, то, что мы не можем сфотографировать, но этим хочется дополнить пейзаж. По крайней мере, мне как художнику всегда этого хотелось. В работах используется графика двух видов: цветная и белая. Цветная обозначает реальные объекты, героев, вещи, которые их окружают. Белая – полностью вымысел. Мы специально пришли к такому формату, потому что сложные механизмы, необычные объекты, которые есть у ИНК, трудно емко обрисовать. С цветной графикой они бы потеряли часть своего обаяния, поскольку есть определенные материалы, потертости, отсутствие людей – это невозможно передать просто иллюстрацией. Хотелось дополнить реальность тем, на что было бы интересно смотреть людям со стороны, – рассказала Анастасия Кардашова. Также она заметила, что неслучайно мир нефтяников показан глазами ребенка. Дети гораздо более свободны в своих фантазиях и ассоциациях, у них еще нет закрытых рамок, поэтому они воображают так, как им хочется. Внутри каждого взрослого живет ребенок, и такой творческий метод найдет отклик в его душе. Маленькие посетители познакомятся с интересной историей героя, а взрослые вспомнят, что значит мечтать. Начальник управления информации и массовых коммуникаций Иркутской нефтяной компании Сергей Евчик заметил, что выставка «На этой земле» - попытка представить жизнь нефтяников с неожиданной стороны. – Мы захотели оригинальным образом посмотреть на жизнь северных территорий, показать наши объекты и пейзажи севера какими-то иными. Надеемся, что экспозиция пойдет дальше, по другим городам и поселкам области. Возможно, она как раз приедет к героям этой истории или хотя бы их прототипам, – поделился Сергей Евчик. КООРДИНАТЫ: Выставка «На этой земле» будет работать ежедневно с 11:00 до 20:00 до 8 декабря по адресу: Иркутск, улица Октябрьской Революции, 3. Вход свободный. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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