В иркутском музыкальном театре появится камерная сцена

Иркутск, 2.09.19 (ИА «Телеинформ»), – В иркутском музыкальном театре имени Загурского к концу 2019 года появится камерная сцена. Работы по ее обустройству уже идут. Об этом сообщила директор учреждения Татьяна Мезенцева на встрече с журналистами 2 сентября. Создание камерной сцены – часть масштабного проекта по реновации учреждения культуры. В этом году из областного бюджета выделили около 53 миллионов рублей на капремонт и текущий ремонт первого этажа основного здания, замену противопожарного занавеса и приведение в порядок помещения, в котором был спортивный магазин, а теперь разместится малая сцена. Еще 2,1 миллиона рублей - собственные средства театра, которые тоже пошли на ремонт парапета вокруг театра, системы отопления, гримерок, цехов и других кабинетов. Нынешний ремонт – маленький шаг к большому поекту. – Здание театра построено больше 25 лет назад, в 1989 году. Конечно же, ему требуется не просто текущий или капитальный ремонт, ему необходима реконструкция. Кроме того, покупка оборудования. Мы стараемся делать для зрителей большие, красочные постановки, но для этого часть аппаратуры приходится арендовать. В музтеатре не получается использовать все возможности, которые есть в современной сценографии. Поэтому начался этот масштабный проект, чтобы иркутские зрители могли видеть лучшее. Несмотря на то, что на первый этап проекта ушло больше 50 миллионов – это крупица тех средств, которые необходимы, – отметила министр культуры и архивов Иркутской области Ольга Стасюлевич. Министр добавила, что в этом году сделано едва ли не самое важное – заменен противопожарный занавес. Это – меры безопасности, которые должны соблюдаться во всех театрах. В музтеатре он тоже был, но уже настолько износился, что требовалась срочная замена. Как и механизмам, которые отвечали за его движение в случае пожарной опасности. В следующем году в учреждении планируют заменить штанкетное оборудование, которое участвует в смене декораций. Новые современные технологии позволяют довести процесс до автоматизма, тогда как сейчас все декорации, кулисы, занавес и прочую одежду сцены монтировщики вынуждены двигать вручную. Это создает определенные сложности. – Мы пока не можем привозить в Иркутск многие постановки других театров, потому что у них смена декораций предполагает новое, современное оборудование. В драмтеатре Охлопкова часть механизмов сцены заменили, теперь стремимся сделать это в музыкальном, – подвела итог Ольга Стасюлевич. Также потребуется замена светового и звукового оборудования. В этом году театр Загурского сможет приобрести только комплект для камерной сцены. Из 53 миллионов рублей почти 27 миллионов пойдет на свет и звук. Остальные деньги – на ремонт помещения. Директор театра Татьяна Мезенцева заметила, что камерную сцену ждут давно и с нетерпением и зрители, и артисты. – У нас всего одна сцена, на которой можно ставить только большие спектакли, с большими декорациями, солидным количеством исполнителей. Но ведь все здесь – люди творческие, им хочется реализовать свои замыслы, проекты. Они постоянно придумывают вечера, капустники. Нужна площадка, где они смогут воплотить все идеи, – рассказала Татьяна Мезенцева. На «камерке» будут ставить малую форму, проводить музыкальные вечера и даже показывать экспериментальные спектакли. Собственный репертуар надо будет еще наработать, а вот постановки, идущие в «Театре Пилигримов», а также на сцене Дома актера, точно можно будет увидеть на камерной сцене музтеатра. Малый зал вместит до 200 зрителей. Помимо сцены там же появятся гримерки для артистов, фойе с гардеробом и буфетом. Всего же проект глобальной реконструкции Иркутского музыкального театра имени Загурского рассчитан на 3-4 года. Его общая стоимость – около 600 миллионов рублей. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: иркутск

ольга стасюлевич

приоритет культура Тэги: View the discussion thread.