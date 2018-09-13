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Культура
13.09.2018

В Иркутской области в Год театра проведут фестивали, выставки и ремонт

Иркутская область, 13.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области сформирован оргкомитет по подготовке к Году театра. Напомним, указом президента РФ Годом театра объявлен 2019 год.

В Приангарье оргкомитет возглавил губернатор региона Сергей Левченко. В состав комитета вошли также руководители театров и другие эксперты.

Начальник отдела профессионального искусства и организационной работы министерства культуры и архивов региона Наталья Плинт рассказала, что стартует Год театра в январе фестивалем «Театральное Приангарье», основным организатором которого станет Иркутский академический драматический театр. Директор театра Анатолий Стрельцов отметил, что пока программа и размах фестиваля еще определяются – все зависит от того, сколько театров захотят участвовать и каков будет объем финансирования.

Также на год театра придется проведение в Иркутске очередного международного театрального фестиваля имени Вампилова, к которому уже сейчас начинают готовиться в иркутской драме. Завершающим Год театра мероприятием станет большой форум, который будет проходить в Иркутском музыкальном театре имени Загурского. Также в 2019 году планируются совместные проекты театров с музеями и библиотеками, на основе чего будут создаваться необычные выставки и презентации. Драмтеатр уже готовит общий проект с краеведческим музеем.

Кроме того, в федеральном Минкульте в связи с предстоящим Годом театра объявлен прием заявок на финансирование театров, в том числе ремонт, реконструкцию и так далее. Наталья Плинт отметила, что от Иркутской области туда будут поданы заявки на реконструкцию ТЮЗа имени Вампилова и ремонт помещений театра кукол «Аистенок».

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