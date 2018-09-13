В новом театральном сезоне спектакли Иркутского драмтеатра увидят Израиль, Франция и Камчатка

Иркутск, 13.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В новом сезоне у Иркутского академического драматического театра имени Охлопкова большие гастрольные планы.

Директор театра Анатолий Стрельцов 13 сентября рассказал, что параллельно с выступлениями в Иркутске часть труппы побывает в Израиле, на Камчатке, во Франции, а также планируются гастроли по Иркутской области.

В Израиль большая часть труппы театра отправится в начале октября – они повезут туда постановку «Поминальной молитвы» по пьесе Григория Горина, созданной на основе прозы еврейского классика Шолом-Алейхема. В спектакле только на сцене задействовано около 50 человек. Его покажут в Хайфе, Нагарии, Беер Шеве, Иерусалиме и Тель-Авиве.

В ноябре в рамках федеральной программы «Большие гастроли» театр отправится на гастроли на Камчатку в Петропавловск-Камчатский с шестью спектаклями. Напомним, в порядке обменных гастролей спектакли Камчатского театра драмы иркутяне увидят в 20-х числах сентября.

В мае следующего года часть труппы Иркутского драмтеатра отправится на гастроли во Францию. В Гренобле они представят постановку «Игрок» по роману Федора Достоевского.

Анатолий Стрельцов сообщил, что также театр подал заявку на участие в «Больших гастролях» в следующем году, указав свои пожелания относительно того, на сцене какого из столичных театров хотел бы представить свои работы и, соответственно, постановки какого театра надеются увидеть в Иркутске. Но пока директор драмтеатра не озвучивает, о каком именно театре идет речь, так как окончательное решение будет за министерством культуры РФ.