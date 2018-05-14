В Приангарье 18 мая подведут итоги Международного фестиваля-симпозиума «Лукоморье»

Иркутская область, 15.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области проходит восьмой Международный фестиваль-симпозиум деревянной скульптуры «Лукоморье». Работа на площадке под Ангарском началась 10 мая и продолжится до 18 мая, когда работы участников будет оценивать экспертная комиссия. Об этом стало известно на пресс-конференции 15 мая. В ней приняли участие руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина, руководитель проекта «Лукоморье на Байкале» Иван Бутенко, арт-директор фестиваля Тьерри Лауверс (Бельгия) и генеральный секретарь интернационального альянса скульптурных симпозиумов Лью Янг (Китай). Как отметила Екатерина Сливина, фестиваль уже второй год проходит на федеральном уровне, при поддержке министерства культуры РФ. В прошлом году он стал победителем Национальной премии Russian Event Awards в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры». Иван Бутенко также отметил, что этот фестиваль – единственный в России, который включен в списки двух международных ассоциаций: International Association of Monumental Sculpture Events и International Sculpture Symposium Aliance. Руководитель последней Лью Янг впервые посетил Приангарье и Лукоморье в этом году. Екатерина Сливина сообщила, что в этот раз в фестивале принимают участие 30 команд из 15 стран. Иван Бутенко отметил, что еще две команды – из Сирии и Чили не приехали лишь потому, что не успели оформить визы. Аналогичная ситуация в прошлом году была с командой из Эквадора, которая в этом году наверстывает упущенное, так что организаторы надеются в следующем году также увидеть сирийскую и чилийскую команды. Руководитель проекта подчеркнул, что интерес к мероприятию во всем мире с каждым годом растет, все больше скульпторов хочет в нем участвовать. Так, в этом году было подано 144 заявки из 32 стран. Отбирались наиболее соответствующие теме фестиваля – в текущем году это Любовь, – а также оригинальные, не однотипные, из разных стран. Однако, как отмечает Тьерри Лауверс, являющийся арт-директором фестиваля уже четыре года, поначалу организовывать это мероприятие было делом совсем непростым. Иван Бутенко пояснил, что изначально мероприятие задумывалось для того, чтобы перед началом летнего сезона в детском лагере «Лукоморье» создать настоящую сказочную атмосферу. И до сих пор это остается главной целью. Тьерри Лауверс рассказал, что руководитель проекта обратился к нему и другим скульпторам с предложением принять участие в таком мероприятии. – Тогда все было гораздо сложнее с этим фестивалем, – говорит арт-директор. – Для многих скульпторов слово «Сибирь» звучало как «другая планета». Но я поверил Ивану и поверил в его проект, В результате сегодня скульпторы уже сами стремятся приехать на «Лукоморье». Как отметил Иван Бутенко, помимо основных команд, есть еще резервные – они также имеют шансы на победу, но перелет им организаторы не оплачивают. И при этом участники готовы добираться сюда за свой счет. Некоторые мастера приезжают на «Лукоморье» не первый раз, что говорит о привлекательности фестиваля. Руководитель проекта отметил, что значительную помощь им оказывает министерство лесного комплекса Иркутской области во главе с Сергеем Шевердой – лесхозы еще с зимы заготавливают древесину для фестиваля. Для скульптур требуются бревна не менее шести метров в высоту и четырех – в диаметре. Используется при этом только ангарская сосна. При этом Лью Янг отмечает, что в «Лукоморье» выпадает возможность поработать с незнакомой ранее древесиной, создавая при этом масштабные скульптуры – до четырех метров в высоту. При этом Иван Бутенко подчеркнул, что мастера ждут с огромным нетерпением возможности начать работать – они приступают к созданию фигур по своим макетам уже через пять минут после завершения жеребьевки по распределению бревен. При этом жюри до самого конца не будет известно, какая работа кем создана – до завершения конкурсного отбора они будут обозначены только по номерам. В этом году специально в состав экспертов не включены представители Иркутской области, так как они знакомы с мастерами и могут общаться с ними в процессе работы, что непроизвольно влияет на объективность. В составе жюри будут представители других регионов, что позволит гарантировать непредвзятость оценок. Эксперты будут оценивать работы скульпторов 18 мая, а 19 мая состоится торжественное закрытие фестиваля. Тогда же планируют определиться с тематикой следующего «Лукоморья», которое состоится в 2019 году. ТЕПЕРЬ: новости культуры в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... • Иркутская афиша • Время золотых полтинников: что происходило в рок-музыке 50 лет назад? • Иркутская VIP-прослушка: что слушают известные иркутяне? ангарск

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