|Культура
|11.09.2018
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В программе Байкальского кинофестиваля «Человек и Природа» впервые появится игровое кино
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Иркутск, 11.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В программе 17-го Байкальского международного кинофестиваля «Человек и Природа» имени Валентина Распутина впервые появится игровое кино, а также социально-экологические ролики.
Об этом 11 сентября рассказали организаторы фестиваля. Напомним, фестиваль пройдет в Иркутск с 21 по 25 сентября. В 2018 году программу фестиваля, где ранее было представлено только документальное кино, эти две номинации дополнят впервые.
В частности, на номинацию «Игровое кино» было заявлено сразу 50 фильмов, из них в шорт-лист фестиваля было отобрано пять. В номинации «Социально-экологический ролик» будет представлено 18 участников, прошедших отбор.
Возрастет в этом году и количество участвующих в фестивале полнокуполных фильмов, демонстрируемых в Иркутском планетарии. Впервые их включили в программу «Человека и Природы» три года назад, в прошлом году участвовали три таких фильма, в этом году их будет уже восемь.
Напомним, всего на фестиваль в этом году были поданы заявки на участие 624 работ из 45 стран мира. Жюри фестиваля оценивает фильмы в следующих номинациях:
Гран-при имени Распутина (в том числе финансовый приз 200 тысяч рублей);
Лучший документальный фильм имени Рома;
Лучший научно-популярный фильм имени Черского;
Лучший полнокупольный фильм имени Дон-Отелло;
Лучший игровой фильм имени Гайдая;
Лучший социально-экологический ролик;
Приз «Байкал» – за остроту поставленной проблемы (фильм о наиболее актуальных экологических проблемах).
Также присуждаются специальные призы фестиваля: приз молодежного жюри, приз СМИ-сообщества, приз зрительских симпатий.
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