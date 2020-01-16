Весной 2020 года иркутян зовут на второй международный фестиваль «Книгамарт»

Иркутская область, 15.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Второй международный фестиваль «Книгамарт» пройдет в Иркутске 13-15 марта 2020 года, а в течение марта-апреля – еще в шести городах и поселках Иркутской области, где открыты модельные библиотеки – Ангарске, Байкальске, Саянске, Тулуне, Заларях и Бугульдейке.

Как сообщают организаторы фестиваля, в общей сложности «Книгамарт» в этом году побывает в 12 муниципальных образованиях региона. Это стало возможным благодаря поддержке генеральных партнеров проекта – министерства культуры и архивов Иркутской области, ООО «Иркутская нефтяная компания», а также победе в конкурсе социальных проектов «Губернское собрание общественности».

Основная иркутская часть программы состоится на базе Иркутской областной научной библиотеки имени Молчанова-Сибирского. Литературными героями фестиваля станут писатель, драматург Антон Чехов – 130-летие его визита в Иркутск будет отмечаться в июне, – родившийся 150 лет назад публицист, теоретик и политический практик Владимир Ульянов (Ленин) и чешский писатель-сатирик, журналист Ярослав Гашек, который сто лет назад в Иркутске начал издавать первые газеты на бурятском и монгольском языках.

В настоящее время формируется программа фестиваля, о которой оргкомитет «Книгамарта» будет обязательно информировать всех почитателей книги. Уже подтвердили свое участие в фестивале лауреат премии «Большая книга», известный журналист Шамиль Идиатуллин, популярный детский писатель и поэт Андрей Усачев, детский поэт Галина Дядина (Арзамас), литературный критик, журналист Константин Мильчин, внук Самуила Маршака, врач-нарколог, основатель «Клиники Маршака», сооснователь фонда «Мир без наркотиков» Яков Маршак, историк литературы, известный филолог и радиоведущий, внук писателя Алексея Толстого Иван Толстой, кандидат филологических наук, доцент факультета искусств МГУ имени Ломоносова Ирина Великодная.

Кроме того, согласились выступить режиссер Ксения Холодина (Санкт-Петербург), блогер, исследователь сетевой литературы Анна Мурашова, представитель администрации сайта fanfics.me Лиса Ересь, писатель, журналист, создатель Telegram-канала «Книги жарь» о современной литературе и литературном мастерстве Сергей Лебеденко, ведущий редактор импринта Like Book в Эксмо Алина Зальнова, писатель-фантаст, автор цикла книг «Тайный город» Вадим Панов.

Также «Книгамарт» посетят главный редактор портала Neuronovosti.Ru, создатель портала Mendeleev.info Алексей Паевский, заслуженный художник РФ, председатель секции «Книжная графика» Московского союза художников, член-корреспондент Российской академии художеств Анастасия Архипова, кандидат педагогических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории социокультурных образовательных практик Московского городского университета, директор компании «Квестигра» Анастасия Россинская, писатель, краевед Хельга Патаки, президент международного общества Ярослава Гашека Йомар Хонси (Прага), писатель, автор «Комментария к русскому переводу романа Ярослава Гашека «Похождения солдата Швейка» Сергей Солоух, писатель Андрей Кадыкчанский и другие. Кроме того, в фестивале примут участие все известные иркутские писатели.

В рамках фестиваля пройдут презентации книг, открытие выставки «Точки входа в историю», посвященной частной памяти и локальной идентичности, спектакль «Двенадцать друзей Гольдберга», публичные читки, книжное ток-шоу, дискуссионные площадки и круглые столы. Ряд мероприятий фестиваля «Книгамарт» пройдет на площадках Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ, иркутской областной юношеской библиотеки имени Иосифа Уткина, иркутской областной детской библиотеки имени Марка Сергеева, городских библиотек.