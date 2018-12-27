Январский обзор кинопремьер: возвращение Мэри Поппинс, Дэдпул для детей и сюрприз от Шьямалана

Иркутск, 27.12.18 (ИА "Телеинформ"), - Первый месяц наступающего года предлагает зрителям фильмы, пропитанные волшебством, сдобренные ароматом праздника и приправленные чувством доброй ностальгии и веры в лучшее. В свежем обзоре кинопремьер января от Телеинформа - ленты в широком диапазоне от детских мультиков до взрослых триллеров. Среди новогодних премьер — «Мэри Поппинс» от студии Disney, «Три богатыря», «Снежная королева», мистический триллер «Стекло», комедийный детектив про Шерлока Холмса и уже десятый по счёту анимационный фильм про Астерикса и Обеликса. Открывает череду кинопроката мультфильм для всей семьи «Три богатыря и наследница престола» от дважды номинанта на премию «Оскар» Константина Бронзита. Сценарий написали братья Свешниковы. Именно они в 2004 году работали над героическим блокбастером — «Алеша Попович и Тугарин Змей», ставшим первым мультфильмом самой успешной анимационной российской франшизы, сообщается в пресс-релизе от студии анимационного кино «Мельница». Мультфильмы о приключениях богатырей начали выходить в 2004 году и с тех пор создатели не останавливаются и придумывают всё новые и новые сюжеты о любимцах русского фольклора. В новой, уже девятой по счёту серии приключений любимых героев, снова повстречаются ученик Добрыни Никитича — Елисей и племянница Князя — Забава. Завязка мультика построена на том, что Князь Киевский решит объявить, кто станет наследником престола, после этого и начнутся приключения героев. Над новыми «Богатырями» в студии анимационного кино «Мельница» работали год и три месяца. Озвучкой занимались Сергей Маковецкий (князь Киевский), Дмитрий Быковский (Илья Муромец), Валерий Соловьёв (Добрыня Никитич) и Олег Куликович (Алёша Попович). Премьера назначена на 27 декабря. Следующая по списку в графике премьер — детская сказка «Снежная королева: Зазеркалье». Это уже четвёртая часть российской анимационной франшизы. Фильм снят по мотивам одноимённой сказки Ганса Христиана Андресена. На этот раз Герда снова будет доказывать, что добро и дружба сильнее зла, а помогать ей в этом будут тролли, пираты и даже сама Снежная Королева. Над этим фильмом, как и над предыдущими тремя, работала анимационная студия из Воронежа Wizart Animation. «Снежная королева», напомним, стала для неё первым крупным проектом. Тогда, в 2012 году, фильм выпустили более чем в 30 странах мира в кинотеатрах, на TB и DVD. Герду озвучила певица Нюша. Другие герои говорили голосами Юрия Стоянова, Дмитрия Нагиева, Ивана Охлобыстина и других. Саундтрек для первой части фильма написала группа Brainstorm, песня называлась «Гори, гори ясно». Примечательно, что первая часть франшизы вышла на год раньше аналогичного проекта студии Disney «Холодное сердце». Вторую часть показали, в частности, в кинотеатрах Великобритании, Польши, Израиля. В работе над ней поучаствовали даже Лева и Шура Би-2, а также Гарик Харламов и Анастасия Хилькевич. Третья часть вышла в прокат два года назад уже при поддержке голливудской Universal Pictures. Изменились все актёры, участвовавшие в озвучке старых персонажей, например, Герда уже заговорила голосом актрисы Натальи Быстровой. В четвёртой части главная героиня будет говорить голосом Лины Ивановой. На экранах — с 1 января. Продолжит новогодний кинопрокат американский фэнтэзи-мюзикл «Мэри Поппинс возвращается». Главную роль в нём сыграла британская актриса и певица Эмили Блант, известная зрителю по главной роли в мелодраме «Моё лето любви» или по роли ассистентки в картине «Дьявол носит Prada». Режиссёрское видение картины представил Роб Маршалл, который снял, например, «Пиратов Карибского моря». Новая «Мэри Поппинс» — это сиквел классической ленты 1994 года. Зритель перенесётся в Лондон эпохи Великой депрессии и увидит уже повзрослевших Джейн и Майкла Бейнсов и новых героев в лице детей Майкла. В их дом снова вернётся Мэри Поппинс и напомнит, что такое радость, смех и улыбки. Мировая премьера фильма состоялась 19 декабря, и кинолента уже успела войти в список 10 лучших фильмов уходящего года, опубликованный Американским институтом киноискусства. Премьера в России намечена на 3 января. Ещё один фильм, который начнётся с 3 января, это «Жил-был Дэдпул», своего рода рождественская «детская» версия «Дэдпула 2». Отличается она от оригинала добавлением 15 минут новых сцен, ещё одним героем и тем, что посмотреть его в кино могут те, кому уже исполнилось 13. Таким образом, получился самый настоящий семейный фильм. По сюжету, Дэдпул похищает актёра Фреда Сэвиджа, чтобы ему было кому прочитать «рождественскую историю» про себя. Это отсылка к фильму «Принцесса-невеста», где Сэвидж ещё ребёнком играл похожую роль: в начале фильме к нему приходит дедушка и начинает рассказывать сказку. При этом в фильме есть сцены, в которых Дэдпул и Сэвидж не только шутят про поп-культуру, как в трейлере про Nickelback, но и активно обсуждают недостатки фильма и сюжетные дыры. Насколько странно все происходящее, не раз отмечает и сам Сэвидж. Премьера семейной версии в мировом прокате состоялась в первой половине декабря. Рейтинг нового «Дэдпула», в котором нет нецензурной лексики, крови и насилия, заметно ниже, чем у оригинала. С 17 января иркутяне смогут увидеть французскую анимацию «Астерикс и тайное зелье», снятую по мотивам комиксов художника Альбера Удерзо и писателя Рене Госинни о приключениях галльских воинов Астерикса и Обеликса. Это уже десятый по счету анимационный фильм цикла «Астерикс и Обеликс» и он полон аллюзий на исторические события. На этот раз закадычные друзья-галлы отправляются в полное опасностей путешествие на поиски нового хранителя рецепта тайного зелья. Любопытно, что эта работа стала первым мультфильмом из серии, в которой Астерикса озвучивает Кристиан Клавье. Именно Клавье играл Акстерикса в первых двух игровых фильмах «Астерикс и Обеликс против Цезаря» (1999) и «Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра» (2002). До этого голосом главного героя был Роже Карель. Середина января ознаменуется ещё одной премьерой — трилллером «Стекло». Фильм станет сиквелом сразу двух картин режиссёра индийского происхождения М. Найта Шьямалана — «Неуязвимого», снятого почти два десятка лет назад, и «Сплита». По словам Шьямалана, он всегда мечтал объединить и продолжить две истории в третьем фильме. Вся трилогия в итоге заняла у режиссера в общей сложности почти 20 лет. В новой киноленте зрители вновь увидят загадочного Мистера Стекло в исполнении Сэмюэля Л. Джексона и неуязвимого Дэвида Данна, которого в картине 2000 года сыграл Брюс Уиллис. Джеймс МакЭвой вернется в образе зловещего Кевина Крамба. Также к актёрской команде присоединилась Сара Полсон. Кстати, стоит отметить, что вышедший в 2016 году «Сплит» при бюджете в 9 миллионов долларов собрал в прокате 275 миллионов. По поводу новой картины Шьямалан без ложной скромности утверждает, что она будет «первым действительно реалистичным кинокомиксом». В конце месяца увидит свет фильм Итана Коэна «Холмс & Ва́тсон». Не путайте, режиссёр Холмса и Ватсона — не один из братьев Коэн, снявших «Большого Лебовски», а сценарист второй части «Мадагаскара» и «Людей в чёрном 3». Можно сбиться со счёта в попытке пересчитать, сколько в последнее время выходит фильмов про знаменитого лондонского сыщика Шерлока Холмса. Это «Шерлок» с Бенедиктом Камбербэтчем и Мартином Фрименом, «Шерлок Холмс» Гая Ричи с Робертом Дауни-младшим и Джудом Лоу, Шерлок в исполнении Джонни Ли Миллера из сериала «Элементарно» и фильм Билла Кондона, снятый по книге Митча Каллина «Пчелы мистера Холмса» с Иэном МакКелленом. Новая работа про Холмса — результат сотрудничества Уилла Феррелла и Джона Си Райли. Хью Лори исполнил роль Майкрофта Холмса, а Рэйфу Файнсу досталась роль зловещего Мориарти, который угрожает убить королеву Англии. Фильм снят в духе пародийной комедии. Знаменитый дуэт будет раскрывать дело об убийстве в Букингемском дворце. На экранах с 24 января. Обзор подготовила Ольга Максимова, информация с сайтов barguzin.net, kinomax.ru и портала Кинопоиск. ТЕПЕРЬ: новости культуры в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... • Иркутская афиша • Время золотых полтинников: что происходило в рок-музыке 50 лет назад? • Иркутская VIP-прослушка: что слушают известные иркутяне? иркутск

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