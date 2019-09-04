Журналист Марина Ахмедова на ИМКФ – о наводнении в Тулуне: обстановка была такая же, как на войне

Иркутск, Тулун, 5.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Журналист «Русского репортёра» Марина Ахмедова, которая в июле 2019 года выпустила репортаж о том, что происходит в потопленном паводком Тулуне, на Иркутском международном книжном фестивале поделилась тем, как создавала свой текст.

Паводок накрыл Тулун, напомним, в конце июня. Марина Ахмедова прибыла в город, чтобы написать репортаж буквально за два дня.

– Менять в тексте я бы ничего не стала. Единственное, что я бы сделала – это, наверное, больше времени провела бы с людьми. У меня было очень большое ограничение, потому что нужно было сдать материал в номер буквально послезавтра. Если бы я этого не сделала, мы не смогли бы собрать для этих людей деньги, а им очень нужна была помощь, – рассказывает она. – После Тулуна я работала полтора суток без сна, расшифровывала записи. Наверное, это был репортаж, который я написала быстрее всего. Я его писала в поезде из Зимы в Иркутск, в Иркутске закончила писать и только после этого уже поехала в аэропорт.

По Тулуну Марина Ахмедова ездила вместе с местным священником. Текст, говорит журналист, был призван показать, насколько в бедственном положении оказались люди, причём ещё задолго до наводнения. Оно лишь усугубило ситуацию.

– Я хотела через репортаж дать сигнал нашей власти, что нужно что-то делать с кредитами. Люди брали кредиты на то, чтобы дом построить или ремонт сделать. То, что им дали какой-то отпуск с выплатами… Год пролетит очень быстро. Я посчитала, что эти кредиты надо вообще отменить, – рассказывает она.

По словам Марины Ахмедовой, она до сих пор вовлечена в эту историю, переживая за тех людей, которых встретила в этой командировке. Так, во время остановки возле одного из затопленных деревянных домов к ней вышли четверо мужчин, которые рассказали, что живут в лесу.

– Я попросила остановиться у одного дома, он оказался совершенно нежилым. Его затопило, но вода схлынула. Обстановка с виду была такая же, как на войне. Я вышла, и из-за угла выбежали голодные собаки, они стали облизывать мне руки, они хотели есть, а у меня с собой совершенно ничего не было. Если бы сейчас это можно было исправить, я бы поехала по таким местам с едой для животных и людей, – вспоминает журналист. – Вышли ещё четверо мужчины. Они сказали, что живут в лесу и вид у них был такой, что я чуть не расплакалась, глядя на них. Потом, уже вернувшись в Москву, я попыталась им помочь. Им чуть-чуть помогли, потом я просила батюшек отвезти им деньги. Честно говоря, у меня до сих пор болит сердце, потому что я не знаю, что там происходит. И таких людей там было очень много.

По мнению Марины Ахмедовой, главная беда, обнажившаяся во время наводнения, – это то, что люди нищие. И не писать об этом будет неэтично.

– Беда в том, что, вот, картошка-то не вырастет, что они будут есть зимой? Нищета усугубила ситуацию с наводнением. Писать, что люди бедные, – это не неэтично. Это со стороны власти неэтично допускать такое. Со стороны журналиста неэтично видеть что-то подобное и не писать про это, – считает она.