«Золотой петушок» на современный лад – под Иркутском представили оперу Римского-Корсакова

Иркутский район, 20.08.19 (ИА «Телеинформ»), - На площадке архитектурно-этнографического музея «Тальцы» в Иркутском районе 18 августа состоялась премьера оперы Николая Римского-Корсакова по сказке Александра Пушкина «Сказка о золотом петушке». Это вторая постановка оперы в «Тальцах» на площадке под открытым небом в естественных исторических декорациях Илимского острога. Первая состоялась год назад – когда здесь представили «Царскую невесту». В этом году решено было подойти к делу более масштабно – показать не один спектакль, а организовать целый фестиваль русской оперы. – Нигде в мире нет фестиваля русской оперы – Иркутск первый и единственный город, где его проводят, – говорит руководитель губернаторского симфонического оркестра Иркутской областной филармонии, один из главных инициаторов фестиваля Илмар Лапиньш. – Мы хотим, чтобы такой фестиваль теперь проводился каждое лето, чтобы весь мир знал, что в Иркутске проходит фестиваль русской оперы. Я хочу, чтобы Иркутск стал в мировом контексте немножко ярче. В рамках фестиваля состоялся повторный показ «Царской невесты» в «Тальцах», гала-концерт в филармонии и в завершение – премьера «Золотого петушка». Эта опера – последнее произведение Николая Римского-Корсакова – была написана в 1908 году. Либретто подверглось довольно жесткой цензуре, но даже после вынужденного внесения изменений при жизни композитора поставить «Золотого петушка» не успели. – В постановку этой оперы сначала вмешивался Николай Второй, который не давал ее ставить, в Большом театре мне тоже ее не удалось поставить, а здесь дождь вынудил всего на день отложить спектакль – это ничего страшного, – комментирует Илмар Лапиньш перенос постановки с 17 на 18 августа из-за погодных условий. Для исполнения постановки в Иркутск приехали солисты из московского Большого театра и «Геликон-оперы», питерского Мариинского театра, Сербской национальной оперы. Ведущие партии исполнили Алексей Тихомиров (Москва), Лидия Светозарова (Москва), Желько Андрич (Белград), Владимир Комович (Москва), Савва Хастаев (Санкт-Петербург), Ксения Вязникова (Москва), Михаил Серышев (Москва), Мария Тощева (Иркутск). Оперу, приуроченную к 175-летию со дня рождения Николая Римского-Корсакова, ставила молодой режиссер, выпускница Иркутского областного музыкального колледжа имени Шопена и мастерской Георгия Исаакяна Российского института театрального искусства Елизавета Корнеева. Она выбрала нестандартный подход к раскрытию классической истории. – Современные элементы введены в постановку, чтобы полностью раскрыть замысел автора, – поясняет Илмар Лапиньш. – Тем более, что эта история всегда остается современной. В результате кафтаны царя и его свиты оказываются сшитыми из камуфляжной ткани, Звездочет и Золотой петушок ловко управляются с ноутбуками, ключница Амелфа пытается перевести Додона с обильных традиционных блюд на чипсы, китайскую лапшу и кофе в стаканчиках. Роль коня исполняет велосипед, царевичей находят у шатра Шамаханской царицы не с пронзенной грудью, а в бессознательном состоянии с ноутбуками и очками виртуальной реальности. Сама царица и ее свита лихо размахивают револьверами, а после согласия на брак Додон быстро «меняет имидж»: вместо царского наряда на нем спортивный костюм, а поведение – как у типичного «братка» или «пацана с району». И явно прослеживается идея того, как с помощью новых веяний, Звездочета, чья шляпа в последней сцене явно напоминает о «дяде Сэме», Шамаханской царицы и того подобного грозный царь и сильная страна пали куда быстрее, чем под натиском вражеского войска. Но при этом постановка еще и веселая. Создается ощущение, что серьезным оперным актерам, обычно исполняющим сложные драматические партии, в этот раз позволили подурачиться – и они просто развлекаются: радостно играют, гримасничают, пляшут, не боятся выглядеть смешными в забавных костюмах. И поэтому зрители тоже не могут оставаться серьезными. Нестандартный подход к постановке заключается еще и в том, что, помимо основной сцены, создана и задействована еще и боковая, да и почти вся площадка вокруг зрительного зала под открытым небом – ведь возвращается домой Додон с Шамаханской царицей в настоящем старом «Москвиче»-кабриолете в сопровождении команды байкеров. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко, также посетивший эту постановку, рассказал о планах сделать этот фестиваль традицией. А также – о намерении развивать оперное и балетное искусство не только в «Тальцах», но и на других площадках Приангарья. – В прошлом году традицию показа оперы под открытым небом мы уже заложили, стало ясно, что это очень хорошая традиция, – говорит глава региона. – И зрители, которые неоднократно обращались, чтобы эту традицию продолжить, будут довольны, что сегодня еще и фестиваль проводится. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: иркутский район

музей

приоритет культура

сергей левченко

театры

филармония Тэги: View the discussion thread.