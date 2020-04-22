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Культура
23.04.2020

Акция «Библионочь» в Иркутской области пройдет дистанционно

Иркутская область, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Государственные библиотеки Иркутской области присоединяются к ежегодной всероссийской акции «Библионочь», которая пройдет по всей стране 25 апреля в режиме онлайн. В этом году её тема - Великая Отечественная война.

Как сообщает пресс-служба главы региона, Иркутская областная детская библиотека имени Марка Сергеева подготовила программу под общим названием «Великой Победе посвящается…». В этот день на сайте библиотеки www.iodb.ru и в читательской группе ВКонтакте дети и родители смогут виртуально посетить музеи боевой славы страны, послушать аудиозаписи, узнать о детях, ставших героями войны, поучаствовать в онлайн-викторине о военной технике, прочесть стихи для детей о войне.

Библиотека имени Молчанова-Сибирского проведёт онлайн-марафон «Иван Иванович. Память нашей Победы». В прямом эфире зрителям расскажут о героях-фронтовиках и тружениках тыла, приближавших Победу, и о детском писателе и участнике Великой Отечественной войны Иване Молчанове-Сибирском, чье имя носит библиотека.

Среди мероприятий марафона – лекции о том, как говорить с детьми на такие темы, как война и болезнь, как искать сведения о ветеранах в сети Интернет, рассказ о школе водолазов «ЭПРОН», которая базировалась в годы войны на берегу Байкала. К акции присоединятся библиотекари из Тулуна, которые расскажут о проекте «75 лет спустя» - книга воспоминаний тулунчан о войне, которые записаны со слов участников войны и детей военного времени.

Сотрудники библиотеки расскажут о книгах, которые в годы войны выпускало Восточно-Сибирское книжное издательство. 59 наименований книг по сельскому хозяйству и только 19 - военной тематики. Это объясняется тем, что регион должен был выполнять продовольственную программу. Экземпляры этих книг хранятся в фондах «Молчановки».

Участие в онлайн-марафоне «Иван Иванович. Память нашей Победы» примут актёры драматического театра имени Охлопкова, участники студенческого театра «Эксперимент». Они исполнят песни военных лет, прочтут стихи, расскажут об открытках военного времени.Иркутский областной кинофонд предоставит хронику «9 мая 1946 года в Иркутске». Это уникальные кадры празднования первой годовщины Победы.

Марафон пройдёт в аккаунтах библиотеки  (Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, Instagram, Youtube) 25 апреля, начало в 20:00.

«Библионочь» – ежегодная социокультурная акция, посвященная чтению. Она проходит в апреле по всей России. В эту ночь библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и арт-пространства расширяют время и формат работы. Цель акции – развитие библиотечного, музейного и книжного дела, популяризация чтения, организация новых форматов интеллектуального отдыха.

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