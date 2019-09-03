Александр Иванов на ИМКФ: проблема русской литературы в том, что она не хочет меняться

Иркутск, 3.09.19 (ИА «Телеинформ»), - На Иркутском международном книжном фестивале российский культурный деятель, основатель и бессменный руководитель московского издательства Ad Marginem Александр Иванов прочитал лекцию о том, какие тенденции характерны для современной художественной литературы. Напомним, фестиваль проходил в Иркутске с 30 августа по 1 сентября.

Александр Иванов отметил, что «место художественной литературы что в российском, что в мировом контексте нестабильно, оно меняется». При этом он привел цитату из одного итальянского романа: «Если ты хочешь, чтобы все осталось по-прежнему, нужно все поменять».

– И это верно, – говорит издатель. – А одна из главных проблем русской литературы сегодня – то, что она недостаточно меняется. Это вообще проблема стран с великой литературной традицией – таких, как Франция, Германия или Россия. Отчасти эту проблему удалось решить англо-американской литературе.

Он подчеркнул, что современная российская литература «старается следовать традициям, сохранять некую русскую идентичность», что отнюдь не идет ей не пользу, мешает развиваться.

Также Александр Иванов отметил, что традиционно высокой литературой считается литература сложная, психологическая:

– Тогда как к жанровой литературе принято относиться как к литературе второго сорта. Особенно это заметно в русской литературе – жанровую литературу чаще рассматривают как способ убить время или развлечься. Однако во Франции и Германии сейчас молодые авторы ищут себя именно в жанровой литературе.

При этом издатель подчеркнул, что именно в условно-жанровой литературе сейчас происходят самые главные события.

– Если автор находит свою аудиторию, то она поднимает его до звездного уровня, – говорит Александр Иванов.

Он также отметил специфику современной литературы, в которую, во-первых, сейчас явственно проникает киноэстетика. Кроме того, для нее характерно многоцелевое единство.

– То есть рассказ должен быть интересным, вызывать эмоции, привлекать внимание, воспитывать, как это принято традиционно, – говорит издатель. – И при этом давать читателю информацию – например, о финансах, науке, географии и так далее.

Поэтому, по словам Александра Иванова, современная популярная проза все чаще является переплетением художественной литературы и нон-фикшн, документалистики, для романов характерны развернутые длительные описания каких-то мест, пейзажей и других подробностей.

– Так, например, в начале романа Зебальда «Аустерлиц» 20 страниц посвящено описанию вокзала в Ванкувере, – отмечает лектор.

– Так что нам, конечно, все еще нужна художественная литература, – резюмирует издатель, – не надо от нее отказываться. Но она должна модифицироваться и меняться в соответствии с запросами времени.