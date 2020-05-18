Андрей Чернышев напомнил главам муниципалитетов Приангарья о необходимости участвовать в нацпроектах

Иркутская область, 19.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Государственной думы РФ Андрей Чернышев напомнил главам муниципалитетов, руководителям районных и городских управлений культуры Иркутской области о необходимости участия в национальном проекте «Культура» и партпроекте «Единой России» «Культура малой Родины».

На страницах социальных сетей региональный координатор указанных проектов отметил, что заявки на участие в 2021 году еще принимаются, сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР.

По проекту «Единой России» уже четвертый год проводится оснащение и ремонты Домов культуры и клубов (за это время охвачено 144 объекта на сумму свыше 240 млн рублей), совершенствуется техническая база местных театров, приобретается специализированный транспорт для гастролей, ставятся новые спектакли с привлечением именитых режиссеров.

– Чтобы стать участником проекта «Культура малой Родины» вовсе не нужно прилагать каких-то титанических усилий, – отметил Андрей Чернышев. – Мои помощники всегда готовы проконсультировать и помочь в подготовке необходимой документации. Поэтому я не понимаю, почему в Иркутской области все еще есть муниципалитеты, которые не работают по этому проекту, не пытаются привлечь федеральные и областные средства на развитие своих учреждений культуры?

Депутат считает, что нацпроект «Культура» также обделен вниманием глав муниципалитетов и администраций учреждений культуры Иркутской области. Напомним, он реализуется по нескольким направлениям, и по каждому из них созданы рабочие офисы. По «Модельным библиотекам» офис находится в областной библиотеке имени Молчанова-Сибирского. Подробную информацию по направлению можно получить на сайте новаябиблиотека.ру.

По этому направлению учреждениям выделяется по 5 млн рублей. Однако в 2020 году этим шансом воспользовались только братчане. Сейчас полным ходом идут преобразования в библиотеке имени Черных.

Также по национальному проекту «Культура» есть возможность открыть новые кинозалы (рабочий офис находится в Иркутском областном кинофонде) и виртуальные концертные залы (офис расположен в областной филармонии). Размещать их можно даже в музеях и библиотеках. Простор для творчества не ограничен. Напомним, заявки на участие в проектах принимаются от глав поселений, районных и городских управлений культуры (города с населением не выше 50 тысяч жителей).

Все вопросы можно адресовать представителю Областного общественного совета проекта, помощнику депутата Надежде Жуковой по номеру: 8 (950) 060-60-63.