Андрей Чернышев: порядка 135 млн рублей будет направлено на реализацию нацпроекта «Культура» в Приангарье

Иркутская область, 3.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В рамках национального проекта «Культура» в 2019 году в Приангарье будут построены и сданы в эксплуатацию три дома культуры в селах Тальяны Усольского района, Усть-Куда Иркутского района и поселке Майск Осинского района. Из федерального и регионального бюджетов на эти цели запланировано порядка 75 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба депутата ГД РФ Андрея Чернышева.

В Ангарске, Байкальске, Бугульдейке, Заларях, Саянске и Тулуне будут созданы модельные библиотеки. Сумма финансирования – 35 млн федеральных средств. Создание модельных библиотек предполагает оснащение учреждений высокоскоростным доступом к сети «Интернет», обустройство современного библиотечного пространства, регулярное проведение культурно-просветительских, социально-значимых и образовательных мероприятий для читателей всех возрастов. Кроме того, особое внимание будет уделено профессиональной переподготовке персонала библиотек.

Для жителей сельских поселений Тулунского и Чунского районов приобретут 2 автоклуба со сценой-трансформером стоимостью 5 млн рублей каждый. Четырехколесная техника будет оборудована звуковым, световым и видеооборудованием.

Как отметил региональный координатор национального проекта «Культура» в Иркутской области, депутат Госдумы Андрей Чернышев, с муниципальными образованиями в феврале были заключены соответствующие соглашения и в настоящее время проводятся конкурсные процедуры по определению поставщика.

По мнению парламентария, автоклубы будут способствовать повышению доступности культуры, ведь специализированный транспорт может добраться до самых отдаленных сел Приангарья. Также в рамках Национального проекта «Культура» планируется повышение квалификации специалистов государственных и муниципальных учреждений культуры. Обучение будет проводиться за счет средств федерального бюджета.