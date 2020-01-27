ТЕМЫ
Архив
< Январь 2020 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Сегодня
Культура
28.01.2020

Андрей Чернышев: спектакль «Что такое этикет?» увидят более тысячи маленьких жителей Братского района

Братский район, 28.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В ноябре 2019 года проект «Театр дарит доброту» фонда Андрея Чернышева «Сибирский характер» по организации театральных гастролей для детей Братского района выиграл президентский грант.

На реализацию идеи направлено около 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба депутата. В рамках проекта Братский драматический театр проедет со спектаклем «Что такое этикет?» по селам района.

Пьесу написал и воплотил московский режиссер Валерий Шевченко. По форме это урок-клоунада, легкий и интерактивный, герои которого вместе с детьми в зале познают все премудрости этикета. Песни, танцы и многочисленные весёлые репризы делают эту постановку незабываемой.

Благодаря гранту возможность поучиться, развлекаясь, появится у детей Братского района. В программе показов, кроме спектакля – экспресс-курсы «Мой помощник этикет» и мастер-класс для работников культурных учреждений района. Показы спектакля пройдут с февраля по апрель.

По согласованию с администрацией района в театре составили график гастролей. В феврале 2020 года театр посетит поселки и села Прибрежный, Илир, Добчур и Тангуй, в марте – Озерный, Ключи-Булак, Калтук, Кобляково, Кузнецовку и город Вихоревку, а в апреле – село Покосное.

– Наш Фонд «Сибирский Характер» системно поддерживает северные территории Иркутской области, со многими муниципалитетами подписаны соглашения о социальном сотрудничестве, – отметил основатель Фонда, депутат Госдумы РФ Андрей Чернышев. – Так, в Братском районе были реализованы проекты по организации социально-игровых комнат, развитию сельских библиотек. В этом году, благодаря победе в конкурсе Фонда президентских грантов, обучающий спектакль «Что такое этикет?» увидят более тысячи маленьких жителей Братского района.

Тэги:
 
Другие новости раздела «Культура»:
Андрей Чернышев: спектакль «Что такое этикет?» увидят более тысячи маленьких жителей Братского района28.01.2020
Братский район, 28.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В ноябре 2019 года проект «Театр дарит доброту» фонда Андрея Чернышева «Сибирский характер» по организации театральных гастролей для детей Братского района выиграл президентский грант.
Концерт Би-2 в Иркутске перенесли на 28 марта из-за чемпионата мира по бенди24.01.2020
-2-28-
Иркутск, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Концерт Би-2 в Иркутске решено перенести на 28 марта. Окончательную дату сообщили организаторы в официальной группе мероприятия.
Спектакль «Засим. Ваш Вампилов» покажут в Иркутске 28 и 29 января23.01.2020
2020-01-23-03-21-47
Иркутск, 23.01.20 (ИА «Телеинформ»), – В Культурном центре Александра Вампилова 28 и 29 января состоится первый в 2020 году показ спектакля «Засим. Ваш Вампилов».
Немного мистики: МТС выяснила, что читали иркутяне на новогодних каникулах22.01.2020
Иркутская область, 22.01.20 (ИА «Телеинформ»), - МТС (по данным сервиса МТС Библиотека) проанализировала литературные предпочтения читателей Иркутской области в новогодние каникулы. Об этом сообщает пресс-служба крупнейшего российского телекоммуникационного оператора и провайдера цифровых услуг.
«Поворот на оборот» – более 50 работ в разных техниках представит иркутянам художник Анатолий Дмитраков22.01.2020
2020-01-21-10-50-31
Иркутск, 22.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Музейной студии Иркутского областного краеведческого музея 22 января откроется выставка художника Анатолия Дмитракова «Поворот на оборот». Об этом сообщает пресс-служба музея.
Оперы, воспоминания и новые экспозиции – «Тальцы» в 2020 году отметят 40-летие21.01.2020
2020-01-21-08-29-23
Иркутская область, 21.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В 2020 году исполняется 40 лет архитектурно-этнографическому комплексу «Тальцы». О планах музея на юбилейный год рассказал на пресс-конференции его директор Владимир Тихонов.
Иркутянки с именем Татьяна 25 января смогут посетить краеведческий музей бесплатно21.01.2020
-25-
Иркутск, 21.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В отделах Иркутского областного краеведческого музея 25 января отметят Татьянин день. В учреждении приготовили подарок для всех иркутянок с именем Татьяна – бесплатное посещение всех отделов. Об этом сообщает пресс-служба музея.
Иркутян приглашают в Галерею сибирского искусства на выставку работ Виталия Смагина и его учеников20.01.2020
2020-01-20-05-22-35
Иркутск, 20.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Галерее сибирского искусства 23 января откроется выставка «Виталий Смагин и его школа. Декоративное искусство» – продолжение проекта, посвященного 25-летнему юбилею кафедры монументально-декоративной живописи имени Виталия Смагина ИРНИТУ.
Сокровищница шедевров: в Иркутском художественном музее провели масштабную модернизацию20.01.2020
2020-01-20-05-13-11
Иркутск, 20.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский художественный музей в 2020 году отмечает 150-летний юбилей. К этой дате учреждение получило невероятный подарок – новое оборудование фондохранилищ. Подробности – в материале Телеинформа.
Выставка «Модные истории» из новой коллекции Музея декабристов продлена до осени20.01.2020
Иркутск, 20.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Выставка «Модные истории» из новой коллекции Музея декабристов продлена до осени. На ней представлены предметы одежды, интерьера и искусства от ампира до модерна, сообщает пресс-служба музея.
В Иркутске начался прием заявок на 19 кинофестиваль «Человек и природа»20.01.2020
Иркутск, 20.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский областной кинофонд начал прием заявок на 19 Байкальский международный кинофестиваль «Человек и природа» имени Распутина. Сбор заявок продлится до 4 апреля, сообщает пресс-служба фонда.
Иркутский губернаторский симфонический оркестр с успехом выступил в Австрии и Сербии20.01.2020
2020-01-19-12-58-51
Австрия, Сербия, 20.01.20 (ИА «Телеинформ»), – Губернаторский симфонический оркестр Иркутской областной филармонии выступил в Австрии и Сербии. Гастроли прошли с 9 по 13 января.
В Иркутском драмтеатре продолжается работа над спектаклем «Братья Ч.»18.01.2020
2020-01-18-07-16-30
Иркутск, 18.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском академическом драматическом театре имени Охлопкова продолжается постановка спектакля «Братья Ч.» по пьесе современного российского сценариста, режиссера и драматурга Елены Греминой. Премьеру о жизни, пожалуй, самого читаемого во всем мире русского писателя – Антона Чехова – готовит режиссер Станислав Мальцев. Первый показ – 29 января.
В Иркутском художественном музее модернизировали фондохранилища16.01.2020
Иркутск, 16.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Фондохранилища Иркутского областного художественного музея, который в 2020 году отмечает 150-летний юбилей,  модернизировали. В помещениях установили новое оборудование, на что из областного бюджета выделили 18 млн рублей. Об этом 16 января журналистам рассказала директор учреждения Наталья Сысоева.
Электронный билет введут в музее «Тальцы» с мая 2020 года16.01.2020
Иркутская область, 16.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Архитектурно-этнографический музейный комплекс «Тальцы» с мая 2020 года вводит электронные входные билеты. Об этом на пресс-конференции 16 января сообщил директор учреждения Владимир Тихонов.
Декупаж, скульптура, бисер – авторы со всей Иркутской области покажут своих ангелов16.01.2020
2020-01-15-10-55-50
Иркутск, 16.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Усадьбе Сукачёва 17 января откроется выставка «Зов ангелов». Иркутянам покажут работы мастеров декоративно-прикладного искусства и профессиональных художников, сообщает пресс-служба музея.
Весной 2020 года иркутян зовут на второй международный фестиваль «Книгамарт»15.01.2020
2020-01-15-05-01-57
Иркутская область, 15.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Второй международный фестиваль «Книгамарт» пройдет в Иркутске 13-15 марта 2020 года, а в течение марта-апреля – еще в шести городах и поселках Иркутской области, где открыты модельные библиотеки – Ангарске, Байкальске, Саянске, Тулуне, Заларях и Бугульдейке.
Шаманский центр в Усть-Ордынском передадут Национальному музею УОБО15.01.2020
2020-01-14-12-23-37
Эхирит-Булагатский район, 15.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Площади Национального музея Усть-Ордынского Бурятского округа в посёлке Усть-Ордынский планируется увеличить, в том числе за счёт Шаманского центра, расположенного рядом. Об этом стало известно 14 января во время визита врио губернатора региона Игоря Кобзева в Эхирит-Булагатский район.
Иркутский краеведческий музей присоединился к акции музейных селфи13.01.2020
Иркутск, 13.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Международная акция #‎MuseumSelfie пройдет в Иркутском областном краеведческом музее 15 января. Объявлен конкурс на самое интересное фото.
Девятый сезон «Прогулок по старому Иркутску» стартует 19 января13.01.2020
2020-01-13-02-48-12
Иркутск, 13.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Клуб молодых ученых «Альянс» объявляет о старте девятого сезона проекта «Прогулки по старому Иркутску». Первая встреча намечена на 19 января и будет посвящена промышленным авариям и экологическим катастрофам 1980-х годов.
Фестиваль «Хроники исчезающих деревень» в Бурятии признали на федеральном уровне11.01.2020
Бурятия, 11.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Фестиваль «Хроники исчезающих деревень» в Бурятии стал лауреатом Всероссийского конкурса «Россия: этнический комфорт-2019». Об этом сообщает пресс-служба республиканского Минкультуры.
В иркутском драмтеатре поставят спектакль о временах Екатерины Великой11.01.2020
Иркутск, 11.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В иркутском драмтеатре имени Охлопкова репетируют спектакль по пьесе Алексея Толстого «Любовь – книга золотая». Об этом сообщает пресс-служба театра.
«Неизвестная территория» – более 30 полотен новосибирского художника покажут иркутянам10.01.2020
2020-01-09-09-53-44
Иркутск, 10.01.20 (ИА «Телеинформ»), - С 10 января в иркутской арт-галерее «Диас» начинает работу выставка «Неизвестная территория» художника из Новосибирска Евгения Зарембы. Об этом сообщает пресс-служба арт-галереи.
Иркутский театр народной драмы получил награды международного форума «Золотой Витязь»09.01.2020
Москва, 9.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский городской театр народной драмы получил награды 17 международного театрального форума «Золотой Витязь», который прошел в Москве. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Четыре документальных фильма покажут иркутянам бесплатно в Доме кино09.01.2020
Иркутск, 9.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в Доме кино 16, 17 и 19 января пройдёт серия кинопоказов в рамках запуска образовательных семинаров для режиссёров и продюсеров документального кино. Об этом сообщает пресс-служба Иркутского областного кинофонда.
«Единая Россия» провела в Усть-Кутском районе «книжный» фотоконкурс09.01.2020
Усть-Кутский район, 9.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Кутском районе подвели итоги фотоконкурса «Новый год встречаем с новой книгой». Участниками конкурса стали 17 жителей района в возрасте от 14 до 62 лет. Организатором мероприятия выступило Усть-Кутское местное отделение партии «Единая Россия» совместно с межпоселенческой библиотекой.
На полках иркутского Книжного приюта оказалась книга царской эпохи09.01.2020
2020-01-09-04-22-00
Иркутск, 9.01.20 (ИА «Телеинформ»), - На полках иркутского Книжного приюта оказалась книга дореволюционной эпохи.
По инициативе Игоря Кобзева и Сбербанка в Тулуне выступил хор Турецкого08.01.2020
2020-01-08-07-06-50
Тулун, 8.01.20 ("Телеинформ"), - Хор Турецкого выступил 7 января с концертом в Тулуне. Арт-группа приехала в город по приглашению временно исполняющего обязанности губернатора Иркутской области Игоря Кобзева при поддержке правительства региона и Сбербанка.
Иркутский художественный музей проработает без выходных до конца новогодних каникул01.01.2020
Иркутск, 1.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский областной художественный музей имени Сукачёва распахнет свои двери уже 2 января и будет работать для посетителей без выходных на протяжении всех новогодних каникул. Об этом сообщает пресс-служба музея.
Иркутский храм Преображения Господня получил в дар уникальный иконостас из сибирских самоцветов30.12.2019
2019-12-30-08-26-09
Иркутск, 30.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Уникальный подарок накануне Нового года получил один из старейших каменных храмов Иркутска от ОАО «Байкалкварцсамоцветы». Известное в Иркутской области предприятие по комплексной переработке полудрагоценных камней преподнесло храму Преображения Господня иконостас из знаменитых сибирских самоцветов.
В Приангарье завершена работа над короткометражкой «Даю посадку» – в итоге ленту переименовали в «Без неба»30.12.2019
2019-12-30-08-16-47
Иркутская область, 30.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Министерство культуры и архивов Иркутской области и Иркутский областной кинофонд 28 декабря приняли результат работы по созданию игрового короткометражного фильма с рабочим названием «Даю посадку».
Премьеры декабря: история о сестрах с Эммой Уотсон, Уилл Смит в роли плохого парня и фильм о Первой мировой30.12.2019
2019-12-30-04-04-05
Иркутск, 30.12.19 (ИА «Телеинформ»), – Наступает 2020 год, впереди нас ждут длинные выходные. Один из них обязательно посвятите походу в кинотеатр: там точно найдется, что посмотреть. Иркутянам покажут продолжение российской фантастики о пришельцах в московском Чертаново, картину о Первой мировой войне и американскую историю о четырех сестрах. Подробности - в традиционном обзоре кинопремьер от Телеинформа.
Байкальский кинофестиваль включили в календарь международных на 2020 год26.12.2019
-2020-
Иркутск, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Байкальский международный кинофестиваль «Человек и Природа» имени Распутина пройдёт в Иркутске с 24 по 28 сентября 2020 года. Мероприятие включено в перечень проводимых на территории Российской Федерации международных кинофестивалей на следующий год, сообщает пресс-служба регионального Минкультуры.
Иркутян с 10 января приглашают на выставку «Неизвестная территория» в арт-галерее «Диас»25.12.2019
2019-12-25-09-27-06
Иркутск, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), -  С 10 января 2020 года в арт-галерее «Диас» начнет работать выставка «Неизвестная территория» художника из Новосибирска Евгения Зарембы. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
Новые стеллажи установлены в городской библиотеке Усть-Кута в рамках «Народных инициатив»24.12.2019
Усть-Кут, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В городской библиотеке Усть-Кута в рамках проекта «Народные инициативы» партии «Единая Россия» установлены шесть новых стеллажей под книги, в том числе два переносных, которые будут работать не только в помещении, но и на улице во время выставок и массовых мероприятий, регулярно проходящих в городе.
Читать все новости раздела «Культура»
Читатель Толстов: обзоры литературных новинок
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА № ФС 77 - 75717, выдано 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске