Андрей Чернышев: спектакль «Что такое этикет?» увидят более тысячи маленьких жителей Братского района

Братский район, 28.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В ноябре 2019 года проект «Театр дарит доброту» фонда Андрея Чернышева «Сибирский характер» по организации театральных гастролей для детей Братского района выиграл президентский грант.

На реализацию идеи направлено около 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба депутата. В рамках проекта Братский драматический театр проедет со спектаклем «Что такое этикет?» по селам района.

Пьесу написал и воплотил московский режиссер Валерий Шевченко. По форме это урок-клоунада, легкий и интерактивный, герои которого вместе с детьми в зале познают все премудрости этикета. Песни, танцы и многочисленные весёлые репризы делают эту постановку незабываемой.

Благодаря гранту возможность поучиться, развлекаясь, появится у детей Братского района. В программе показов, кроме спектакля – экспресс-курсы «Мой помощник этикет» и мастер-класс для работников культурных учреждений района. Показы спектакля пройдут с февраля по апрель.

По согласованию с администрацией района в театре составили график гастролей. В феврале 2020 года театр посетит поселки и села Прибрежный, Илир, Добчур и Тангуй, в марте – Озерный, Ключи-Булак, Калтук, Кобляково, Кузнецовку и город Вихоревку, а в апреле – село Покосное.

– Наш Фонд «Сибирский Характер» системно поддерживает северные территории Иркутской области, со многими муниципалитетами подписаны соглашения о социальном сотрудничестве, – отметил основатель Фонда, депутат Госдумы РФ Андрей Чернышев. – Так, в Братском районе были реализованы проекты по организации социально-игровых комнат, развитию сельских библиотек. В этом году, благодаря победе в конкурсе Фонда президентских грантов, обучающий спектакль «Что такое этикет?» увидят более тысячи маленьких жителей Братского района.