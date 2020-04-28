Андрей Чернышев: в Братск по нацпроекту «Культура» поступило около тысячи книг для модельной библиотеки

Братск, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В прошлом году Центральная детская библиотека имени Юрия Черных победила в федеральном конкурсе на создание модельных библиотек. Как отметил депутат Госдумы Андрей Чернышев, было рассмотрено более 500 заявок со всей страны, проект братчан вошел в число лучших. Это единственная библиотека Иркутской области, которая стала участником нацпроекта в 2020 году.

Как сообщает пресс-служба «Единой России», на средства областного бюджета Центральной детской библиотеке провели капитальный ремонт. Для приобретения мебели и оргтехники, а также обновления книжного фонда по нацпроекту предусмотрен межбюджетный трансфер в размере 5 млн рублей. Договоры на поставку книг заключены с 33 изданиями страны. Сотрудники библиотеки лично занимались отбором литературы. Всего в Братск привезут порядка 3 000 новых книг на сумму 1 млн рублей.

Открыть первую модельную библиотеку планируют 29 сентября. Это будет уникальное пространство, в котором дети смогут общаться, читать, участвовать в различных мероприятиях в комфортных условиях. Здесь будет свой кинозал, театр и место отдыха.

– Сотрудниками Централизованной библиотечной системы Братска проведена огромная работа, но многое еще предстоит сделать, – сказал координатор партпроекта «Культура малой Родины» в Иркутской области Андрей Чернышев. – Уверен, модельная библиотека станет центром притяжения, и братчане с нетерпением ждут ее открытия.