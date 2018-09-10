Андрей Сальников: зал Дома кино в Иркутске необходимо расширять

Иркутск, 11.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Зрительный зал иркутского Дома кино необходимо расширить или пристроить еще один. Об этом 11 сентября на пресс-конференции, посвященной фестивалю «Человек и природа» заявил генеральный директор фестиваля, директор ОГАУК «Иркутский областной кинофонд» Андрей Сальников.

По его словам, существующий сейчас зал уже слишком мал. Вице-президент фестиваля, председатель Иркутского областного отделения Союза кинематографистов России Ольга Бельская отметила, что сейчас там зал всего на сто мест. Между тем, например, на творческую встречу с режиссером Эмиром Кустурицей 12 сентября придут не менее 200 человек и «будут лежать в проходах и висеть на люстрах».

При этом Андрей Сальников подчеркнул, что площади Иркутского областного кинофонда (бывшей Восточно-Сибирской студии кинохроники) позволяют без проблем расширить зал или сделать еще один. Со своей стороны Дом кино готов обслуживать такой поток посетителей.