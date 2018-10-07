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08.10.2018

Ансамбль «Доктор Джаз» откроет концертный сезон в иркутском «Доме актера» 10 октября

Иркутск, 8.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Ансамбль «Доктор Джаз» откроет концертный сезон в иркутском «Доме актера» 10 октября с программой «Возвратясь из дальних странствий».

Как сообщает пресс-служба ансамбля, в программе прозвучат известные джазовые композиции, а также авторские мелодии, которые иркутские музыканты представляли в этом году на международных фестивалях «Сентябрь в Тихвине» в Ленинградской области и «Kanazawa JAZZ STREET» в Японии.

– Мы хотим поделиться со зрителями яркими впечатлениями от поездок, – отметил художественный руководитель ансамбля «Доктор Джаз» Александр Филиппов. – На фестивалях мы получили творческое вдохновение, и это, несомненно, отразилось на нашей музыке: мы привнесли в нее новые оттенки.

КООРДИНАТЫ:

Концерт состоится 10 октября в 19:00 в «Доме актера» по адресу Хасановский переулок, 1. Стоимость билетов 250 рублей.

СПРАВКА:

Проект «Весь этот джаз» был запущен в 2008 году Иркутским областным музыкальным театром имени Загурского и ансамблем «Доктор Джаз». Джазовые концерты проходят ежегодно с октября по май. За время существования проекта ансамбль «Доктор Джаз» представил зрителям более 100 различных джазовых программ.

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