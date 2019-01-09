Ансамбль народного танца иркутской школы №29 занял три призовых места в международном конкурсе

Иркутск, 9.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Ансамбль народного танца «Любо-дорого» школы №29 Иркутска занял три призовых места в номинации «Народный танец» на международном фестивале-конкурсе «Рождественские звезды».

Конкурс проходил в Москве с 4 по 8 января 2019 года, сообщает пресс-служба думы Иркутска.

Борьба была серьезной, ведь в соревновании участвовали 180 танцевальных коллективов, в том числе из Израиля, Чехии, Польши, Болгарии, ОАЭ. Иркутские школьники блестяще представили областной центр, заняв первое место в старшей группе, второе место в младшей группе и третье место – в средней.

Поездку на конкурс организовала депутат думы Иркутска по избирательному округу №1 Светлана Кузнецова. За помощью к ней обратились руководители ансамбля, и депутат помогла найти недостающую сумму. Светлана Кузнецова уже четыре года поддерживает коллектив «Любо-дорого» и считает, что столь одаренные дети – это гордость Иркутска и всей области, и они заслуживают внимания со стороны бизнеса и власти.

– «Любо-дорого» – замечательный коллектив, который занимается в стесненных условиях в школе, где только сейчас началось строительство модуля с залом. Ребята постоянно побеждают в различных конкурсах, в том числе, федерального значения, а теперь и международного. К тому же, это дети поселков моего округа, и не все из них растут в обеспеченных семьях, которые финансово могут поддерживать выезды на соревнования. Когда появляется возможность помочь коллективу, я делаю это, – сообщила депутат.