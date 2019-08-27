Артисты фестиваля «Звезды на Байкале» дадут восемь концертов в Иркутской областной филармонии

Иркутск, 28.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Восемь концертов в рамках 14 международного фестиваля академической музыки «Звёзды на Байкале» пройдут в Иркутской областной филармонии, которая на протяжении многих лет является постоянным участником этого события. Каждую осень в дни «Звезд на Байкале» в стенах филармонии выступают маститые артисты и начинающие музыканты.

Как сообщает пресс-служба губернатора, первый концерт 5 сентября даст Российский национальный молодежный симфонический оркестр, который станет главным резидентом фестиваля «Звезды на Байкале» в 2019 году. Этот уникальный коллектив молодых музыкантов выступает с дирижерами и концертмейстерами оркестров России и Европы. В Иркутске коллективом будут руководить известный австрийский скрипач и альтист Юлиан Рахлин и дирижер Московской филармонии Димитрис Ботинис. Солировать в этот вечер будет знаменитая канадская скрипачка и альтистка Сара Макэлрави, а также один из самых востребованных и одаренных виолончелистов своего поколения Александр Рамм.

Три концерта исполнит Губернаторский симфонический оркестр Иркутской областной под управлением заслуженного деятеля искусств России Илмара Лапиньша. В концертах фестиваля «Звезды на Байкале» активное участие принимают восходящие звезды музыкального олимпа – лауреаты 5 международного конкурса юных пианистов Astana Piano Passion 2019, а также известные зарубежные и российские исполнители.

Несомненным подарком иркутянам 8 сентября станет концерт Квартета имени Давида Ойстраха – ансамбля, объединившего в своем составе ярких молодых российских солистов, которые уже добились мирового признания.

С сольным концертом 9 сентября выступит российский пианист, обладатель 1 премии и Золотой медали 8 международного юношеского конкурса имени Чайковского, обладатель гран-при 1 международного конкурса молодых пианистов Grand Piano Competition Александр Малофеев. На фестивале «Звезды на Байкале» молодой талант играл на одной сцене с народным артистом России Денисом Мацуевым и главным дирижёром симфонического оркестра Мариинского театра, народным артистом России Валерием Гергиевым.

«Вечер фортепианной музыки» 10 сентября подарит гостям фестиваля заслуженная артистка России, солистка Московской государственной филармонии, лауреат премии президента Российской Федерации Екатерина Мечетина.

Завершается музыкальная программа фестиваля в Иркутской областной филармонии 12 сентября концертом стипендиатов межрегионального благотворительного общественного фонда «Новые имена» имени Вороновой.