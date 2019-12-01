Артисты Иркутского областного музыкального театра имени Загурского выступили в Усть-Куте

Усть-Кут, 1.12.19 (ИА «Телеинформ»), - 25 ноября коллектив Иркутского областного музыкального театра имени Загурского вернулся из гастролей по области, куда ездил в составе 32 человек.

Артисты музыкального театра выступали на сцене ДК «Речники» в Усть-Куте. Спектакли иркутян посетило порядка 700 зрителей, сообщает пресс-служба театра.

23 ноября маленькие зрители посмотрели музыкальную сказку «Кот в сапогах», а вечером состоялся показ гала-концерта солистов театра «От оперетты до мюзикла. Лучшее».

В прошлый раз артисты музыкального театра на гастролях в Усть-Куте были семь лет назад в 2012 году.

– Формирование единого культурного пространства Иркутской области – важная задача! Благодаря поддержке правительства и Министерства культуры и архивов Иркутской области, мы можем приехать на гастроли в отдаленные районы нашего региона, жители которых соскучились по профессиональному театру, – отметила директор театра Татьяна Мезенцева.

В настоящий момент труппа готовится к двум предновогодним премьерам: классическому балету Петра Чайковского в постановке народного артиста СССР Вячеслава Гордеева и музыкальной сказке Максима Дунаевского «Летучий корабль» белорусского режиссера Анастасии Гриненко. Премьера балета «Щелкунчик» состоится 13 и 14 декабря, а музыкальную сказку «Летучий корабль» зрители увидят 21 декабря.