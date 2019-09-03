Ася Казанцева на ИМКФ рассказала иркутянам, как понимать собственный мозг и грамотно им пользоваться

Иркутск, 4.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Научный журналист, лауреат премии «Просветитель» Ася Казанцева представила в Иркутске на книжном фестивале 31 августа свою новую книгу «Мозг материален». Напомним, Иркутский международный книжный фестиваль проходил в столице Приангарья с 30 августа по 1 сентября. Мероприятие посетило множество авторов художественной и научно-популярной литературы из разных стран. – В последнее десятилетие в мире очень интенсивно развивается нейробиология и экспериментальная психология, и часто они сливаются друг с другом. Для любых решений человека в мозгу существуют конкретные нейронные контуры, иногда на них можно повлиять. Например, можно найти у человека «нейрон Дженнифер Энистон». Если его стимулировать, человек будет думать об этой актрисе, и наоборот – он будет активен, когда человеку показывают Дженнифер Энистон или говорят о ней. Но если, например, показать человеку фотографию Дженнифер Энистон рядом с Брэдом Питтом, этот нейрон не реагирует, потому что, скорее всего, сработают какие-то другие нейроны, – рассказала она. По словам Аси Казанцевой, такие нейроны можно найти для множества объектов, и ученые их находят. Есть зоны мозга, связанные с позитивными и негативными эмоциями, – удовольствием, страхом. На некоторые зоны можно воздействовать, чтобы у человека менялись способности и поведение. Например, если стимулировать медиальную префронтальную кору головного мозга, человек будет сильнее прислушиваться к чужому мнению и подстраиваться под окружающих. Если же подавить ее активность, человек будет меньше зависеть от мнения соседей. – Эта книжка с разных сторон рассказывает, как нам жить в 21 веке, понимая, что экспериментальная психология и нейробиология в конце концов сольются окончательно, чего нам ожидать и как воспринимать будущие открытия адекватно, – рассказала Ася Казанцева. Книга состоит из трех частей. Первая посвящена структурам и функциям мозга, в какой его части что находится и как разные сложные психические функции распределены по мозгу. Вторая часть книги рассказывает о нейропластичности. Если первая больше обращается к исследованиям 19 века, то вторая – «про 20 век». Главное открытие нейробиологии прошлого столетия – это тот факт, что любое обучение меняет человеческий мозг анатомически: каждый раз при обучении укрепляются нейронные контуры, вовлеченные в выполнение этого задания – это и есть долговременная память. В третьей части книги рассказывается об открытиях 21 века, в первую очередь о нейробиологии принятии решений. – Неправильно считать, что мы всем мозгом принимаем какое-то одно решение. На самом деле исследования показывают, что у нас много разных мелких нейронных контуров, которые независимо обрабатывают мелкие задачи и постоянно спорят друг с другом. Метафора о чертике и ангелочке, сидящих на плечах человека, на самом деле имеет отношение к реальности: экономические преимущества и риски закодированы в мозгу определенным образом, и чем выгоднее предложение, тем активнее прилежащее ядро центра удовольствия, а чем больше рисков, тем активнее амигдала (миндалевидное тело) центра страха, это видно на энцефалограммах, – поясняет автор книги. – Можно предсказать итоговое решение человека еще до того, как кора «взвесила» все сигналы от подкорковых центров, по активности центров, обрабатывающих положительные и негативные стороны задачи. Книга «Мозг материален» была опубликована летом 2019 года. Ранее Ася Казанцева выпустила еще две книги – «Кто бы мог подумать!» и «В интернете кто-то неправ». В первой простым языком рассказывается, почему человек курит, почему грустит, почему он ведет себя нерационально. Вторая посвящена лженаукам и рассказывает, почему люди верят в гомеопатию, боятся ГМО и не понимают эволюцию. Как шутит сама автор, «первая книга – о том, почему мы такие дураки, вторая – о том, почему другие люди такие дураки». Третья же – наиболее серьезная из всех. – Первая книжка у меня называется: «Кто бы мог подумать! Как мозг заставляет нас делать глупости». После ее выхода ко мне подходили люди, благодарили: «Спасибо, что сняли с нас ответственность за наши глупые поступки». Но на самом деле наш мозг – это и есть мы, и чтобы вернуть эту ответственность, я и написала свою последнюю книжку, – подытожила Ася Казанцева. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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