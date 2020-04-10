Аудитория театров, музеев и библиотек Иркутской области увеличилась во время работы в онлайн-режиме

Иркутск, 11.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Об этом заместителю министра культуры и архивов Иркутской области Руслану Дячуку во время совещания, которое прошло в режиме видеоконференции, сообщили руководители учреждений.

Напомним, что в связи с пандемией коронавирусной инфекции областные театры, музеи, библиотеки, а также специализированные учебные заведения приостановили приём зрителей, обучение школьников и студентов. В связи с этим было принято решение перейти на работу в сети интернет, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

– В таком формате учреждения раньше не работали, поэтому столкнулись с рядом сложностей. Например, сделано немного записей спектаклей и концертов, в качестве, которое необходимо для трансляций. Практически все материалы находятся в самих учреждениях, доступ в которые сейчас запрещён. Необходимо решать вопросы с использованием авторских прав. Всё это решается. Онлайн-режим пользуется большой популярностью у зрителей, – сказал Руслан Дячук.

Иркутские областные театры получают у режиссёров-постановщиков разрешения на показы и транслируют спектакли в своих каналах в ютубе. В онлайн-репертуаре Музыкального театра – балеты «Дон Кихот», «Щелкунчик» и спектакль «Стойкий оловянный солдатик». Театр кукол «Аистёнок» показывает постановки для взрослой аудитории «Бетховен. Разговорные тетради», «Утиная охота. Сны Зилова», а также детские «Буратино», «Золотой цыплёнок», «Сказки с небесного чердака». Театр юного зрителя открыл для просмотра спектакли «Иннокентий», «Мы бежали от заката», «Это всё она». Драматический академический театр имени Охлопкова показывает репетиции к концерту, который будет посвящён 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, также артисты ведут рубрики «Поэзия в изоляции» и «Байки из ложи». Руководители театров предупреждают, что доступ к спектаклям очень короткий – от 12 часов до несколько дней.

Артисты Иркутской областной филармонии репетируют дома и снимают это на видео, из записей каждого исполнителя монтируют общую работу с единым звучанием и делают коллективные трансляции в интернете. Среди них – произведения Шумана, Моцарта, Рахманинова.

К работе в онлайн-режиме присоединился художественный руководитель и главный дирижёр Губернаторского симфонического оркестра Илмар Лапиньш. Он записал серию историй об известных музыкантах и композиторах.

Также постановки выкладывают студенты Иркутского театрального училища и областного колледжа культуры. Музей декабристов публикует видеозаписи спектаклей Домашнего театра Волконских, проводит викторины, публикует истории мемориальных предметов и факты о жизни декабристов.

Иркутский областной кинофонд выложил в открытый доступ фильмы «Святитель Иннокентий. Возвращение домой», киноверсию балета «Лебединое озеро», показ которого проходил по открытым небом в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы», выпуски кинолетописи «Земля у Байкала», хроники Приангарья.

Краеведческий, художественный музеи и архитектурно-этнографический музей «Тальцы» делают записи экскурсий и ведут прямые трансляции. Присоединиться к ним можно в социальных сетях Вконтакте, Фейсбук, Инстаграм, Одноклассники. Областной Дом народного творчества рассказывает о народных умельцах и выкладывает фотографии их работ.

Специалисты библиотеки имени Молчанова-Сибирского готовят подборки статей периодической печати, предоставляют доступ к книгам электронной библиотеки «Литрес», видеотрансляции встреч с писателями, видеолекции и вебинары, публикуют книжные обзоры и тематические подборки книг, посвящённых, например, дням рождения кинорежиссёра Френсиса Копполы или поэта Шарля Бодлера. В онлайн формате проходят лекции по грамматике английского языка. Активную работу ведут юношеская библиотека имени Иосифа Уткина и детская библиотека имени Марка Сергеева. На их каналах проходят встречи с писателями.

– Мы отмечаем очень большой интерес жителей к работе в онлайн-формате. С 30 марта по 10 апреля на ресурсах областной библиотеки имени Молчанова-Сибирского зафиксировано около 20 тысяч посещений. Более трёх тысяч пользователей присоединилось к ресурсам областной детской библиотеки имени Марка Сергеева, – рассказала директор Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеки имени Молчанова-Сибирского Лариса Сулейманова.