Балет Игоря Моисеева выступил со сцены Большого театра в поддержку борцов с COVID-19

Москва, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В эти трудные дни тысячи наших соотечественников – медработников, коммунальщиков, волонтеров - остаются на рабочих местах, чтобы обеспечивать жизнедеятельность российских городов. Чтобы поддержать в них боевой дух борьбы с эпидемией, 11 апреля десятки видных деятелей отечественной культуры выступили со сцены Большого театра. Был в их рядах и представитель Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева.

Солист коллектива Олег Чернасов исполнил одну из самых знаменитых постановок легендарного основателя коллектива – миниатюру «Борьба нанайских мальчиков». Хотя ее сюжет предполагает наличие двух персонажей, Олег Чернасов сыграл обе эти роли при этом, по мнению «Аргументов и фактов», без малого раздвоившись. Столь стремительное первоплощение потребовало от артиста исключительного физического напряжения, о котором, впрочем, зритель даже не догадывался – настолько легко и весело выглядел номер. Закончив выступление, Олег поблагодарил публику и заверил ее в самой искренней признательности: «Мы всегда думаем о вас, без вас мы никак не справимся, мы ощущаем вашу поддержку».

Генеральным спонсором коллектива является «Газпромбанк», представитель которого Елена Фалькова также не оставила без внимания выступление представителя коллектива: «Наряду с самыми известными танцами из репертуара моисеевцев, в которых задействовано сразу несколько десятков танцовщиков и танцовщиц, у ансамбля есть и сольные номера, которые способны украсить любую сцену мира, в том числе — Большой театр!».