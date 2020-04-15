|Культура
|16.04.2020
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Балет Игоря Моисеева выступил со сцены Большого театра в поддержку борцов с COVID-19
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Москва, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В эти трудные дни тысячи наших соотечественников – медработников, коммунальщиков, волонтеров - остаются на рабочих местах, чтобы обеспечивать жизнедеятельность российских городов. Чтобы поддержать в них боевой дух борьбы с эпидемией, 11 апреля десятки видных деятелей отечественной культуры выступили со сцены Большого театра. Был в их рядах и представитель Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева.
Солист коллектива Олег Чернасов исполнил одну из самых знаменитых постановок легендарного основателя коллектива – миниатюру «Борьба нанайских мальчиков». Хотя ее сюжет предполагает наличие двух персонажей, Олег Чернасов сыграл обе эти роли при этом,
Генеральным спонсором коллектива является «Газпромбанк», представитель которого Елена Фалькова также не оставила без внимания выступление представителя коллектива: «Наряду с самыми известными танцами из репертуара моисеевцев, в которых задействовано сразу несколько десятков танцовщиков и танцовщиц, у ансамбля есть и сольные номера, которые способны украсить любую сцену мира, в том числе — Большой театр!».