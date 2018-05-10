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10.05.2018

Барабанщики Приангарья 20 мая будут состязаться в мастерстве

Иркутский район, Иркутск, 10.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Конкурс барабанщиков пройдет в Приангарье 20 мая. Помериться мастерством могут как начинающие, так и профессиональные музыканты в возрасте от 5 до 30 лет. Участие бесплатное. Заявки принимают до 15 мая.

Как сообщают организаторы, накануне конкурса бесплатный мастер-класс для всех желающих проведет преподаватель Московского губернского колледжа искусств, основатель и руководитель барабанной школы M-GROOVE Денис Маранин. Оба мероприятия состоятся в учебно-выставочном центре MusicExpo в поселке Дзержинск Иркутского района.

Конкурс проводится по пяти категориям: дети до 12 лет, парни 13-17 лет и 18-30 лет, девушки 12-18 лет и 19-30 лет.

Участникам необходимо сыграть одну заранее подготовленную композицию под «минус». Для выступления организаторами предоставляется оборудование: бас-бочка 22, том 10, 12, 16, малый барабан 14, стойки для хай-хэта и малого барабана, три стойки для тарелок, две тарелки крэш, одна тарелка райд, одна тарелка хай-хэт, педаль для бас-бочки, коврик для барабанов размером 1,5×2 м., два монитора для барабанщика, минимум две колонки по 1 кВт каждая.

Оцениваться будут качество звука, техника исполнения, артистизм и сложность произведения. Все участники будут отмечены дипломами и памятными подарками, а победители получат ценные призы от спонсора мероприятия.

КООРДИНАТЫ:

  • Для того чтобы принять участие в конкурсе, необходимо до 15 мая 2018 года заполнить заявку на сайте www.svetomuz.ru и отправить выбранную для конкурсного выступления фонограмму (без вашей партии) на электронный адрес Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript , а 20 мая представить свою композицию в рамках конкурсной программы.
  • Начало мероприятия в 11.00. Адрес места проведения: Иркутский район, поселок Дзержинск, ул. Ушаковская, 3А. Для участия в мастер-классе Дениса Маранина также необходима предварительная регистрация. Мастер-класс пройдет 19 мая с 15.00.

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