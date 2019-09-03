«Батенька, да вы трансформер» на ИМКФ: конец света давным-давно наступил, но никто не обратил внимания

Иркутск, 03.09.19 (ИА «Телеинформ»), – С 2015 года в России существует проект «Батенька, да вы трансформер». Самиздат, который за четыре года разросся до масштабов издательского дома, уже выпускает редкие книги, собственные медиа, имеет свое радио, новостной агрегатор и литературный журнал. Как это вышло, откуда такое название, в чем их отличие от других текстовых ресурсов и почему конец света давно наступил? Обо всем этом рассказал основатель «Батеньки», журналист Егор Мостовщиков на Иркутском международном книжном фестивале. – Издательский дом «Мамихлапинатана», штат из 76 человек и около 700 фрилансеров по всей России, странах СНГ и за рубежом начался с «Батеньки». У нас не было ни рубля инвестиций. Я завел блог на сайте Wordpress и месяц сам собирал его из ничего и палок. Не знаю, как получился такой успех, это просто аномалия, которой не должно было быть по законам природы. Но факт в том, что к новому году у нас будет уже около 100 штатных сотрудников, – начал свою историю Егор Мостовщиков. После – обозначил главную идею «Батеньки»: изучать трансформации во всех сферах человеческой деятельности. Отсюда и название такое. – Нам интересно, как что-то устаревшее, отжившее претерпевает болезненную, мучительную агонию от столкновения с современностью. Как привычные вещи и материи трансформируются во что-то совершенно иное, иногда противоположное или странное. Мы делаем это несколькими способами, – продолжил журналист. Во-первых, сотрудники самиздата изучают большие явления и события через нечто маленькое и конкретное. Та же схема работает в обратном направлении. Например, в современном мире появилось понятие «климатических беженцев». Так называют людей, который бегут из городов или стран из-за погодных аномалий. «Батенька» разбирает эту историю с нескольких сторон. Статистика, цифры и факты – с одной, истории самих беженцев или тех, кого они притесняют на новых территориях – с другой. Другой принцип – понимание, что в мире есть некоторое количество уникальных историй и универсального контекста. Два этих фактора авторы и редакторы «Батеньки» стараются связывать между собой, чтобы получить кое-что интересное. – Все трансформации, которые мы наблюдаем, связаны с тем, что конец света давным-давно наступил, только никто на это не обратил внимание. Когда мы сказали об этом в 2015 году, на нас смотрели как на идиотов. Теперь становится очевидно, что мы были правы, – отмечает Егор Мостовщиков. Самиздат не гоняется за сиюминутными новостями, не пытается опередить другие СМИ и написать как можно быстрее. Каждый текст готовится долго, обстоятельно, упор делают не на количество и скорость, а на качество готового продукта. Поэтому в месяц выходит всего лишь несколько лонгридов, однако минимум 5-6 текстов ежемесячно номинируется на премию «Редколлегия». Кроме того, статьи регулярно берут награды другой престижной премии «Медиатор». – Люди к нам приходят в эпоху, когда никто якобы не читает ни книг, ни текстов. У нас же они читают большие, обстоятельные истории, которые мы для них создаем. Поэтому мы делаем акцент на крупную форму, понимая, что наш читатель – самый отважный в мире человек. Для него чтение – работа и с моей точки зрения это – подвиг. Мы любим помогать читател. трансформироваться из пассивного наблюдателя в активного участника работы самиздата. Это значит, что каждый может рассказать свою историю на страницах «Батеньки», – поделился Егор Мостовщиков. Любопытно, что у текстов этого ресурса высокий процент дочитываемости. В среднем, читатель задерживается на каждой статье около 20 минут. Это в 10-15 раз дольше, чем обычно. Кроме того, материалы набирают по несколько сотен тысяч просмотров. Создатель «Батеньки» уверяет – нет такой темы, которая не могла бы попасть на страницы издания. Нужно лишь выбрать правильный ракурс ее освещения. Авторы пишут, в том числе, и о сложных темах, о которых и говорить-то не очень приятно, а писать так вообще запрещено Роскомнадзором. «Батенька» освещает проблемы наркомании, психических отклонений, даже добровольного желания свести счеты с жизнью. Такие тексты блокируют надзорные органы, но редакция считает, что говорить об этом надо. Поэтому несмотря ни на что продолжают это делать. Также издательский дом «Мамихлапинатана» издает литературный журнал «Носорог», в который попадают редкие или никогда не издававшиеся в русском переводе тексты авторов разных эпох. То же – с книгами, которые выходят под брендом издательского дома. Их бывает не больше пяти в год, но это всегда качественный продукт на хорошей бумаге, с интересным оформлением и эксклюзивным ценным содержанием. В скором времени редакция планирует запуск нон-фикшн линейки. Свет увидят сборники очерковой и репортажной журналистики советской, перестроечной и российской, статьи и эссе зарубежных коллег. А осенью выйдет книга, ни разу не издававшаяся в России – сборник лучших текстов американского журналиста Гэя Тализа. Издание будет называться «Фрэнк Синатра простудился и другие истории» и туда войдут лучшие очерки автора, выдержки из его книги про бруклинскую мафию, секс-революцию, бывшего мужа Мэрилин Монро и другие. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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