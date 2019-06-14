Базары, Крёстный ход и топление берёзки – как в Иркутской области отметят Троицу

Иркутская область, 15.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области 16 июня отметят Троицу. Какие мероприятия готовят для жителей и гостей в разных территориях региона – в материале Телеинформа. В Иркутске праздник начнётся Троицким ходом, сообщает пресс-служба мэрии. Шествие пройдёт от бульвара Гагарина по острову «Юность». Начало мероприячтия в 12.00. В программе хороводы, народные игры, молодецкие забавы, обряды, троицкий базар, мастер-класс по плетению венков и другое. Принять участие в мероприятии могут все желающие. Народные костюмы приветствуется, говорят в администрации Иркутска. Архитектурно-этнографический музей «Тальцы» ждёт гостей 11.00 до 14.00. Для посетителей подготовили праздничную фольклорную программу, традиционные игры и забавы, ярмарку-продажу декоративно-прикладного искусства и мастер-классы. Исполнят в «Тальцах» и обряды завивания и топления берёзки, кумление. Массовые гулянья пройдут и в архитектурно-этнографическом музее «Ангарская деревня» в Братске. В 12.00 от входных ворот до церкви пройдёт Крестный ход. Праздничный молебен у церкви начнется в 12.45. После для гостей состоится праздничная программа. Праздник продлится до 16.00. Музей будет работать до 18.00. В этом году праздничную программу для горожан готовят творческие коллективы Дворца искусств города Братска и ТКЦ «Братск-Арт», сообщает пресс-служба местной мэрии. Кроме того, приглашены специальные гости из Иркутска – проект «Затопленные песни», которые исполнят аутентичное музыкальное наследия затопленных деревень. Для самых маленьких посетителей будет работать специальная игровая зона. Центр военно-патриотического воспитания «Ладья» развернет свою площадку, где по традиции будут проходить полюбившиеся братчанам подвижные игры. Братчан будут ждать на ярмарке ремесленников, мастер-классах от Школы искусств и ремесел, а также на новых аттракционах для детей и для взрослых. Для удобства жителей города администрация Братска изменила привычный алгоритм движения транспорта. С 11.00 до 18.00 запустят два специальных автобуса, которые будут передвигаться по маршруту: автостанция Братска-музей «Ангарская деревня»-автостанция Братска. Интервал движения – полчаса. Напомним, областной народный праздник Троица пройдёт 16 июня в селе Анга Качугского района. В этот день состоятся выступления 39 самодеятельных коллективов – вокальных ансамблей, хоров, хореографических и инструментальных коллективов. Всего 334 участника. Также будет организована выставка работ 60 мастеров декоративно-прикладного искусства. На выставке представят различные виды ремёсел, в том числе художественную обработку бересты и дерева, вышивку, лозоплетение, соломоплетение, гончарное искусство. Для гостей будут работать три интерактивные площадки. В программе «Золотые ворота» запланировано проведение мастер-класса по изготовлению зеленого ангела, игровая программа с традиционными народными играми для детей. На площадке «Троичные обряды» пройдет выступление творческих коллективов и демонстрация театрализованных обрядов с вовлечением зрителей – украшение березки, завивание, кумление, троицкие хороводы, плетение венков. Все обряды выстроены в хронологическом порядке. В интерактивной зоне «Молодецкие забавы» пройдут народные игрища и забава состязания. Клуб реконструкции сибирского танца проведёт занятие по старинным плясам. В 14.30 все участники праздника совершат Троичный ход – спустятся к воде для совершения обрядов – топление березы, прощание с березой, бросание венков в реку. СПРАВКА: Один из главных православных праздников – День Святой Троицы – отмечается на 50-й день после Пасхи. Троица – очень красивый праздник. По народному календарю, этот день можно с полным основанием назвать зелёными святками. Дома и храмы украшают ветками, травой, цветами, что неслучайно: зелень, цветы символизируют жизнь. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: братск

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