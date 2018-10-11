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Культура
11.10.2018

Белорусский государственный ансамбль «Песняры» выступит в Иркутске 16 октября

Иркутск, 11.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Белорусский государственный ансамбль «Песняры» выступит в Иркутске 16 октября. Концерт известного коллектива состоится во Дворце спорта «Труд».

Созданный легендарным Владимиром Мулявиным в конце 60-х годов прошлого века, ансамбль «Песняры» неизменно радует своих поклонников во многих странах мира замечательными песнями, многие из которых вошли в золотой фонд славянской и мировой популярной музыки.

Сегодня Белорусский государственный ансамбль «Песняры» является правопреемником и великолепным продолжением наследия Владимира Мулявина. Также БГА «Песняры» является единственным законным обладателем общеизвестного товарного знака в России, Украине и Белоруссии.

Новый состав высоко поднял планку исполнительского мастерства, и именно этот состав критики и поклонники называют лучшим коллективом после Владимира Мулявина.

В концерте звучат как новые, так и полюбившиеся песни ансамбля «Песняры»: «Вологда», «Молодость моя,Белоруссия», «Беловежская Пуща», «За полчаса до весны», «Косил Ясь конюшину», «Алеся», «Полонез Огинского» (а-капелла) и другие.

Солисты БГА «Песняры» признаны критиками, журналистами и поклонниками ансамбля как лучшие исполнители «Золотой коллекции «Песняров» в 2000-х годах.

Олег Железняков (вокал,гитара) – ветеран ансамбля, его голос звучит в песнях: «За полчаса до весны», «Алеся»; Артур Михайлов (вокал) – безусловно, лучшее исполнение песни «Беловежская Пуща»; Игорь Дударчик (вокал) – прекрасный вокал в лучших «песняровских» традициях, звучит в песнях: «Александрына», «Молодость моя, Белоруссия»; Александр Жих (вокал, мультиинструменталист) – безупречное владение множеством народных духовых инструментов; Роман Козырев (клавишные) – художественный руководитель коллектива; Сергей Боек (бас-гитара), Юрий Туровец (ударные), Николай Потрусов (клавишные).

КООРДИНАТЫ:

  • Продажа билетов и актуальная информация о концерте: 8 (3952) 333-601, 436-000, 670-330 и на сайтах kassy.ru, сибкасса.ру.

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