Береста, резьба по дереву и народная кукла – иркутян зовут на выставку в «Ремесленном подворье»

Иркутск, 31.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 31 мая в Доме народного творчества откроется выставка изобразительного и декоративно-прикладного искусства клуба «Творчество». Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

В экспозицию, которая будет действовать до 30 июня 2019 года, войдут работы, выполненные в технике художественная обработка бересты, лозоплетения, резьбы по дереву, вязания, народной традиционной и авторской куклы, лоскутного шитья.

Выставку проведут на площадке «Ремесленного подворья». На открытии мероприятия пройдут мастер-классы для всех желающих по вязанию, созданию джутовой куклы и щепной птицы – Птицы счастья. Также состоится экскурсия по экспозиции. Гостям расскажут, как производится художественная обработка бересты.

Клуб «Творчество» создан в 1984 году. С первых же дней работы в нём создаются и оборудуются мастерские, приобретаются расходные материалы. Сегодня мастера клуба занимаются гончарным делом, ткацким ремеслом, изготавливают точеные изделия из дерева. Его мастера – Владимир Антипенко и Мария Онучкова – одними из самых первых были удостоены звания «Народный мастер Иркутской области».

КООРДИНАТЫ:

Выставка откроется 31 мая в 14.00.

Адрес: 130 квартал, «Ремесленное подворье» , Иркутск, улица 3 июля, 17 А.

, Иркутск, улица 3 июля, 17 А. Время работы с 10.00-18.00.

Выходной: понедельник.