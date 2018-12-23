Бесплатные экскурсии по музею истории Иркутска проведут 24 декабря

Иркутск, 24.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Музей истории Иркутска имени Сибирякова приглашает горожан 24 декабря на бесплатные экскурсии и презентацию нового фасадного освещения исторического здания по ул. Франк-Каменецкого, 16Б.

– Начиная с сегодняшнего вечера, красоту старинного особняка будет эффектно подчеркивать современная архитектурная фасадная подсветка. 39 ламп мощностью в 50 и 30 ватт установлены особым – «заливающим» и «скользящим» способом, – говорят в музее. – Этот осветительный комплекс может работать в трех режимах – выделяя нижний ярус, верхний или сразу все здание.

Как сообщает пресс-служба учреждения, после демонстрации уличной подсветки все желающие, смогут посетить Музей и пройти по экспозициям: «Археология и этнография», «Иркутск. Век 17-18», «Иркутск. Век 19», «Иркутск. Век 20». А также увидеть выставки: «100 лет ИГУ», «Иркутский комсомол».

КООРДИНАТЫ:

Начало действия в 18:00. Вход свободный.