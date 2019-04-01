Более 10 дизайнеров и свыше 30 моделей – в Иркутске готовятся к неделе моды, показ пройдет 12 апреля

Иркутск, 2.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 12 апреля проведут весенний показ «Irkutsk fashion show. Ethnopodium on Baikal» – свои коллекции одежды и украшений представят более 10 дизайнеров, в том числе гости из Монголии, Казахстана и Кыргызстана. Мероприятие станет прелюдией к «Этноподиуму», который в этот раз, не исключено, что пройдет в Крыму.

Как рассказала президент Евразийской ассоциации этнодизайнеров Роза Халтуева, помимо показов, запланированы мастер-классы и творческая встреча с дизайнерами. Гостей ждут именитых: например, из столицы Монголии приедет Нойон Кадр (это псевдоним), который представит иркутянам сразу две коллекции одежды, которую можно будет носить и «в быту». Известный модельер из Бишкека (Кыргызстан) Татьяна Воротникова привезет в Приангарье свою коллекцию «Фрида», уже снискавшую популярность у зрителей на показах в Милане, – и это тоже будет довольно повседневная одежда.

С другой стороны, удовольствие получат и любители моды «от кутюр» – вечерние платья с казахским колоритом впервые представит дизайнер из Тараза Ирина Набока.

– Еще одну премьеру готовит талантливый дизайнер из Казани Султан Салиев, который уже приезжал в Иркутск в прошлом году. В этот раз нас всех ждет «интригующая и таинственная» коллекция одежды его авторства, – рассказала Роза Халтуева.

Не останутся в стороне и иркутские участники фестиваля. Так, например, творческий дуэт из Иркутска «ЛеНо» – мастера Елена Орлова и Михаил Топорищев, которые плетут украшения из кожи, используя при этом детали конских сбруй, в этот раз тоже готовят 10 нарядов в нео-фольклорном стиле.

– Наша коллекция одежды называется «Казачья думка». Это одежда в современном милитари-стиле с этническими элементами на основе казачьей формы, – поделился Михаил Топорищев. – Победив на прошлогоднем «Этноподиуме» в номинации «Украшения», мы побывали на международной неделе моды «Aspara fashion week» в Казахстане – это событие и вдохновило наш дуэт на то, чтобы делать еще и одежду, чтобы можно было выводить работы на подиум: на чужой одежде свои аксессуары представлять нельзя.

По словам Розы Халтуевой, показы в Иркутске 12 апреля начнутся с «русских» коллекций праздничного костюма и вышитых передников, которые представит ассоциация мастеров народного творчества и художественного ремесла «Оникс». Свои коллекции на подиум выпустят иркутские модельеры Мария Арбадоева, Светлана Еремина. Как раз благодаря аутентичным вышивке и деталям отделки можно будет узнать, в какой части России носят такие костюмы. Дизайнер Людмила Пономарева готовит премьеру коллекции прет-а-порте из шерсти и шелка, так называемые «валяные» платья.

Показывать одежду на себе во всем ее великолепии будут более 30 девушек – это как профессиональные модели из различных агентств, так и несколько «любительниц». Все они предварительно прошли пробы, где их отбирают по параметрам. Занимается этим модельное агентство «Sky Models».

Кроме того, 12 апреля для участников мероприятия готовят три мастер-класса. С 11:00 иркутян приглашают освоить технику валяния из шерсти (ведущая – Людмила Пономарева), изготовления глиняных игрушек (Анатолий Дмитраков) и росписи пряников («Иркутский Арбат»). На следующий день, 13 апреля, всех желающих приглашают на творческую встречу с дизайнерами-участниками показа.

– Я напомню, «Irkutsk fashion show» является прелюдией к нашему ежегодному «Этноподиуму», который состоится уже в 11-й раз, – рассказала в заключение Роза Халтуева. – Мы пока что лелеем надежду, что в этом году проведем его в Крыму – мы подали заявку на грант, но пока что не оглашены результаты и неизвестно, попали ли мы в шорт-лист. Почему именно Крым? Мы давно хотим сделать наш фестиваль «кочевым», а в прошлом году Гран-при «Этноподиума» получила дизайнер из Крыма Низэ Эрмишаева. Крымская татарка по происхождению, она участвовала с коллекцией «Заман» – это костюмы в стиле нео-фолка, сочетание этнических мотивов и конструктивизма.

КООРДИНАТЫ:

«Irkutsk fashion show. Ethnopodium on Baikal» состоится в отеле «Иркутск» по адресу: Иркутск, бульвар Гагарина, 44. Начало показа в 19:30. Генеральным партнером мероприятия выступает группа компаний «Истлэнд».