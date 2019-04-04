Более 200 экспонатов представят на выставке про старообрядчество в Иркутске

Иркутск, 4.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Музее истории Иркутска 5 апреля откроется выставка «Старообрядчество – патриотизм из глубины веков». Об этом сообщает пресс-служба музея.

Большинство предметов никогда не выставлялись – певческая рукопись с древними нотами, картины из старообрядческих таёжных скитов, костюмы, иконы и книги. Всего в экспозиции будет более 200 экспонатов.

Как считает доктор исторических наук, профессор кафедры мировой истории и международных отношений ИГУ Александр Костров, по количеству привлечённых предметов, по их многообразию и уникальности, подобной выставки в России ещё не было.

КООРДИНАТЫ:

Выставка будет работать до конца мая 2019 года.

Адрес: улица Франк-Каменецкого, 16А.

Тел для справок: 8(3952)710-422.

Открытие 5 апреля – в 16.00.

Вход для желающих – свободный.