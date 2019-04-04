|Культура
|04.04.2019
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Более 200 экспонатов представят на выставке про старообрядчество в Иркутске
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Иркутск, 4.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Музее истории Иркутска 5 апреля откроется выставка «Старообрядчество – патриотизм из глубины веков». Об этом сообщает пресс-служба музея.
Большинство предметов никогда не выставлялись – певческая рукопись с древними нотами, картины из старообрядческих таёжных скитов, костюмы, иконы и книги. Всего в экспозиции будет более 200 экспонатов.
Как считает доктор исторических наук, профессор кафедры мировой истории и международных отношений ИГУ Александр Костров, по количеству привлечённых предметов, по их многообразию и уникальности, подобной выставки в России ещё не было.
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