Более 350 редких ёлочных игрушек времён СССР покажут иркутянам

Иркутск, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в усадьбе Сукачёва 7 декабря откроется выставка советских ёлочных игрушек «Под куполом цирка», на которой представят более 350 редких экспонатов, часть которых созданы в конце 1930 годов. Тематика выставки посвящена юбилейной дате – 100-летию отечественного цирка, отмечаемому в этом году, сообщает пресс-служба областного художественного музея.

Экспозиция сформирована из частной коллекции Олеси Бобровской, которая собирает ёлочные игрушки с детства и впервые решила показать их широкой публике.

– Когда человек вырастает, у него почти не остается вещей, окружавших его в детстве. Немногое может служить и детям, и взрослым. Одно из исключений – ёлочная игрушка, она остаётся с нами всегда, и, глядя на неё, вспоминаешь детство, когда особенно любимым занятием было находить для каждой игрушки своё место на новогодней ёлке, – делится своими мыслями коллекционер.

В собрании Олеси Бобровской есть несколько тысяч ёлочных игрушек, значительная часть которых посвящена цирковому искусству. Первые ёлочные игрушки, изображающие цирковых артистов и зверей появились после выхода на экраны в 1936 году фильма с Любовью Орловой «Цирк», после чего тема цирка на протяжении многих лет была неразрывно связана с новогодней игрушкой.

КООРДИНАТЫ:

Выставка «Под куполом цирка» будет работать в усадьбе Сукачёва по улице Декабрьских Событий, 112 до 12 января 2020 года.

Телефон для справок: 8(3952)53-12-24.