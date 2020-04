Более 5 миллионов зрителей посмотрели онлайн-концерт Чиж & Co на площадках МТС

Интернет, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Онлайн-концерт группы Чиж & Co собрал более пяти миллионов просмотров, около 20,5 тысяч лайков и 16,5 тысяч комментариев пользователей. Как сообщает пресс-служба МТС, концерт прошёл 12 апреля прошел на площадке vr.mts.ru в формате традиционной прямой трансляции и в формате дополненной реальности, а также транслировался на платформе МТС ТВ и в официальных аккаунтах МТС в социальных сетях. Это четвертый онлайн-концерт, организованный МТС, начиная с 29 марта 2020 года. До концерта группы Чиж & Co зрители могли увидеть выступления групп «Чайф», The Hatters и Вячеслава Бутусова. Суммарно концерты собрали более 16 миллионов просмотров, и это число продолжает расти за счет просмотров записей выступлений. Трансляции смотрели не только в России, но и в Казахстане, Беларуси, Украине, Германии, США, Нидерландах, Израиле, Эстонии, Латвии и Великобритании. Общее количество лайков, репостов и комментариев составило более 140 тысяч. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

