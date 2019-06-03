Более шестисот человек примут участие в седьмых «Ердынских играх»

Ольхонский район, 3.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Прием заявок на участие в мероприятиях культурной программы седьмого Международного этнокультурного фестиваля «Ердынские игры – Игры народов Евразии» завершен. В адрес организаторов поступило 94 заявки.

Общее количество участников составит 603 человека, пишет пресс-служба губернатора. Об этом на заседании оргкомитета по проведению мероприятия сообщила министр культуры и архивов Иркутской области Ольга Стасюлевич. Оргкомитет состоялся под руководством заместителя председателя правительства региона Валентины Вобликовой.

В рамках культурной программы игр пройдут конкурс «Красавица Ердынских игр», фестиваль традиционного кругового танца евразийских народов, фестиваль этнического костюма «Нити времени», выставка-ярмарка изделий мастеров народного творчества и другие. Также 13 июня на базе отдыха «Байкал Трек» состоится пятая международная научно-творческая конференция «Ердынские игры – содружество в пространстве Евразии», в которой примут участие 36 докладчиков и 150 слушателей.

Фестиваль проводится раз в два года в традиционном месте – у подножия горы Ерд в Ольхонском районе. В этом году он будет проходить с 13 по 15 июня. Участие в фестивале примут представители из республик Бурятия и Саха (Якутия), Забайкальского края, Монголии.

– Это очень масштабное мероприятие, поэтому главная задача – провести его на высоком уровне. Необходимо предусмотреть места для парковок автотранспорта, обеспечить противопожарную безопасность, присутствие медицинских работников, – сказала Валентина Вобликова.

Как отметила Ольга Стасюлевич, сейчас завершаются работы по благоустройству площадки проведения фестиваля.

Министр спорта Иркутской области Илья Резник сообщил, что в спортивной части программы примут участие около 170 спортсменов. Соревнования пройдут по национальным видам спорта: бурятская национальная спортивная борьба, стрельба из лука, мас-рестлинг, якутские национальные прыжки, метание и переноска камня, шахматы «Шатар», а также новый вид программы – бурятская традиционная игра «hэер шаалган» и другие.

На время проведения соревнований будут установлены мобильные трибуны на 300 мест.

В состав сборной команды Иркутской области войдут 39 спортсменов. Также сформированы команды Усть-Ордынского бурятского округа и муниципалитетов региона.