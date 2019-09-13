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Культура
15.09.2019

Более сотни дизайнеров из Италии, Китая, России, Узбекистана и Кыргызстана соберутся на «Этноподиум на Байкале-2019»

Иркутск, 15.09.19 (ИА «Телеинформ»), - С 27 по 29 сентября в Иркутске будет проходить международный фестиваль «Этноподиум на Байкале-2019». В этом году на праздник моды и дизайна приедет более 100 участников из Италии, Китая, России, Узбекистана и Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба СБАТа.

– Фестиваль «Этноподиум на Байкале» направлен на укрепление единства многонациональной культуры народов Евразийского пространства, – отметила президент фестиваля Роза Халтуева. – Он проводится для реализации инновационного потенциала дизайнеров одежды, мастеров и ремесленников, адаптации этнического костюма к современным условиям и продвижения в фэшн-индустрии, а также лёгкую промышленность.

В рамках фестиваля состоится конкурс дизайнеров. На него подано уже 15 заявок из Китая и России. Среди регионов нашей страны: Казани, Кызыла, Улан-Удэ, Иркутск, Тулуна. Конкурсанты будут соревноваться в номинациях: сценический и традиционный костюм, прет-а-порте, аксессуары, этностиль в современном костюме, арт-дизайн с элементами этники, вечерняя одежда, коллекция из подручных материалов (для молодежи от 14 до 20 лет), лучшая модель.

Оценивать конкурсантов будут профессиональные дизайнеры Елена Шипилова (Москва), Татьяна Воротникова (Бишкек), Султан Салиев (Казань), Ирина Шарипова (Узбекистан), доцент кафедры ювелирного дизайна и технологии ИРНИТУ , член союза дизайнеров России, кандидат технических наук по специальности «Техническая эстетика и дизайн» Елена Берман (Иркутск), директор арт-галереи «DiaS» Диана Салацкая (Иркутск), Оксана Заяц (Иркутск).

Кроме того, 28 сентября в арт-заводе «Доренберг» состоится самый яркий день фестиваля – показ финалистов конкурса и профессиональных дизайнеров-членов жюри фестиваля. Зрители увидят новые коллекции Татьяны Воротниковой, Елены Шипиловой, Султана Салиева, Ирины Шариповой, а также иркутских дизайнеров.

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