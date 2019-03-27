Больше шести тысяч человек посетили «Книгамарт» в Иркутске и Черемхово

Иркутск, 27.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Пять дней, два города, более шести тысяч участников и 105 лекторов и экспертов – таковы предварительные итоги международного книжного фестиваля «Книгамарт», которые 27 марта подвели организаторы события на пресс-конференции. Впереди – еще два города и еще больше книжного счастья.

«Книгамарт» 30 марта посетит Усолье-Сибирское, а в Ангарске книжный фестиваль состоится 31 марта.

– Когда мы только начинали делать фестиваль, первоочередной задачей было охватить не только региональный центр. Говорить о книжной культуре важно не только в Иркутске. Мы решили расшевелить людей, которые в других городах читают книги, пишут, говорят о них. Вторая наша задача – поддержать все книжные инициативы. Если в Иркутске зарождается традиция проведения книжных фестивалей, она должна быть непрерывной. Будут меняться форматы, названия или организаторы, но традиция должна быть, – начал разговор программный директор фестиваля Алексей Петров.

Программа «Книгамарта» получилась более чем насыщенная. Выставки, презентации книг, лекции, дискуссии, научно-практическая конференция, кинопоказы, музыкальные вечера – такая разноплановость позволила сделать событие настоящим фестивалем. Люди не просто сели за стол и поговорили о книгах, они могли поучаствовать в разных мероприятиях. Безусловно, украсили «Книгамарт» гости из Москвы, Германии, Польши, Беларуси и Монголии.

– Фестиваль собран героически быстро, – продолжила директор «Молчановки» Лариса Сулейманова. – Первый раз мы поговорили о нем в ноябре, первые договоренности со спикерами появились после январских праздников. За короткий срок нам удалось собрать созвездие людей, которым есть, что сказать, и сделать это так, что будет понятно любому. Во время «Книгамарта» мы поняли, что не важно, в каком ключе состоится разговор о книгах. Главное, чтобы он был в принципе и был в оффлайне, между людьми, а не пользователями в соцсетях.

Кроме того, фестиваль «Книгамарт» позволил поговорить о достаточно серьезной проблеме – утрате коренными малочисленными народами их родного языка. Четвертый день был посвящен именно этому. В стенах библиотеки прошла научно-практическая конференция, где собрались больше 80 представителей коренных народов Иркутской области.

– Приехали люди из Усть-Ордынского Бурятского округа, Качугского, Казачинско-Ленского, Катангского и Нижнеудинского районов области. Мы пригласили двух экспертов по тофаларскому языку, которые презентовали свои книги и разговорники. Тофалары, которые до этого считали, что их язык вымирает и у них все плохо, поняли, что они не останутся один на один с этой проблемой. Они почувствовали, что поддержка есть. Фестиваль позволил нам привлечь внимание к языкам коренных малочисленных народов. Подтянулись люди, которые даже никогда не думали об этом, а теперь знают, что такая проблема есть, – прокомментировала автор проекта «Иркутская область. Книга рекордов» Галина Ажеева.

Затем своими впечатлениями от «Книгамарта» поделилась московская писательница Хельга Патаки. Она – детский автор, создатель проекта «Городское ралли» и знаток нескучного краеведения.

– Я в Иркутске впервые, и поэтому мне трудно собрать все впечатления. Отмечу, что для меня первый день с моим участием получился очень теплым, мне удалось окунуться в сибирское гостеприимство. После лекции ко мне подходили люди, предлагали остановиться у них на ночлег, прогуляться с ними по городу, одна бабушка пыталась накормить меня пирожками. В Черемхово тоже все было здорово: мы встретились с местными музыкантами и прямо на московском тракте поели какую-то специальную правильную шаурму. Встречи в этом городе были аншлаговыми. Приехали даже люди из Чунского района, чтобы встретиться со мной. Что касается фестиваля, скажу, что программа получилась настолько плотная и насыщенная, что даже в столице такой нет. Все очень классно продумано и сделано, – поделилась эмоциями Хельга Патаки.

Представитель Центра культурных инициатив «Буквица» Екатерина Грук отметила, что удалось создать непринужденную атмосферу общения в кругу друзей. Можно было вот так запросто посидеть и поговорить с именитыми экспертами в области литературы, писателями и очень интересными людьми.

– «Книгамарт» задумывался как фестиваль семейного чтения, и я рада, что у нас это получилось. Люди приходили семьями, и каждый член семьи находил для себя что-то свое. Иркутск заслужил такое событие, надеюсь, что «Книгамарт» станет доброй традицией, – отметила Екатерина Грук.

Благодарность партнерам фестиваля выразил его директор Владимир Кочетов.

– Хочу подчеркнуть свою безграничную благодарность Иркутской нефтяной компании. Без них не было бы ничего. Максимум, мы бы сделали небольшой междусобойчик. ИНК, как я говорил на открытии, выходит на первый план по поддержке культурных мероприятий. Мне радостно, что у нас все получилось, – сказал Владимир Кочетов.

Алексей Петров отметил, что в этом году планируется еще одно событие под брендом «Книгамарта» – сельский книжный фестиваль. Также есть договоренность с благотворительным Фондом Юрия Тена о том, что они направят 100 тысяч рублей на укомплектование библиотек в Черемхово. Сейчас библиотекари готовят свои заявки, сформируют список потребностей, а в апреле литература поступит в учреждения.

Напомним, фестиваль «Книгамарт» проходил с 22 по 25 марта на базе областной библиотеки имени Молчанова-Сибирского. Генеральными партнерами мероприятия выступили Иркутская нефтяная компания и правительство региона.