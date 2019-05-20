Иркутск, 17.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Больше ста фотографий представлено на выставке «Первозданная Россия» в Иркутске. Она составлена из лучших фотографий одноименного фестиваля, который прошел в Москве зимой 2019 уже в шестой раз.

По словам организатора Анны Тележкиной-Буйновой, привозить лучшие работы фестиваля в Иркутск уже становится традицией и семейным делом.

– В 2018 году мой папа придумал привезти экспозицию в наш город. Мероприятие получилось успешным, выставку посетили больше 2,5 тысяч человек. Поэтому в этом году решили повторить. Выставка «Первозданная Россия» бесплатная, на нее может прийти любой желающий, поэтому расскажите о ней своим друзьям и знакомым. Пусть эти снимки увидит как можно больше людей, – обратилась к посетителям Анна Тележкина-Буйнова.

Ничего этого не случилось бы без Иркутской нефтяной компании. Предприятие поддержало проведение выставки «Первозданная Россия» и стало генеральным партнером мероприятия. Кстати, ИНК уже давно славится в регионе своим трепетным отношением к разным общественным и культурным инициативам и с большим удовольствием оказывает помощь в их реализации.

– Эти фотокартины понимают все от мала до велика и мне радостно видеть здесь столько неравнодушных к первозданной природе людей. Здорово, что мероприятие становится ежегодным и что Иркутская нефтяная компания уже второй год поддерживает это событие и привозит выставку в Иркутск и другие города присутствия компании. Приобщиться к такому замечательному культурному событию очень здорово, – отметил заместитель генерального директора ИНК Яков Гинзбург.

Выставка «Первозданная Россия» поделена на четыре природных зоны нашей страны: арктика, тундра и лесотундра, тайга и смешанные леса, зона степей и пустынь, а также зона гор. В каждой зоне – свои пейзажи и свои обитатели, поэтому организаторы сделали уникальное звуковое сопровождение для каждой секции. И к каждой ведут свои звериные следы.

В выходные дни 18 и 19 мая выставку будут сопровождать интересные лекции и мастер-классы. Например, лекция «Лето на Байкале: непутевые заметки путевого гида», «Экомышление: дань моде или необходимость?», «Внимание! Снимает скрытая камера» об использовании фотоловушек, мастер-класс по съемке животных и многое другое. Своя образовательная программа придумана для детей с эко-играми, изготовлением открыток и блокнотов.

Выставка «Первозданная Россия» продлится в Иркутске до 29 мая. Вход свободный.