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Культура
21.08.2018

Больше ста предметов одежды 19 века покажут на выставке в иркутском музее декабристов

Иркутск, 21.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутян и гостей города в ноябре 2018 года приглашают в музей декабристов на выставку «Модные истории». Посетители получат возможность увидеть, какую одежду носили в 19 веке, во что были одеты дети, из каких книг приходили образы, воплощенные в тканях, и многое другое.

Как сообщает пресс-служба музея, выставка откроется в рамках ежегодного областного фестиваля «Декабристские вечера». В коллекции будет представлено более ста предметов, в числе которых – верхняя одежда, головные уборы, предметы нижнего белья, обувь, игрушки, книги, аксессуары, фрагменты текстиля.

Женские платья составляют большую часть отобранных для выставки предметов. Редкие экспонаты станут отражением эволюции силуэта женского платья на протяжении всего 19 века. Отмечается, что для демонстрации женских туалетов по специальному заказу музея изготавливаются манекены и другое выставочное оборудование.

– Выставка «Модные истории» даст посетителям уникальную возможность проследить развитие текстиля и типов тканей в течение последних двухсот лет, увидеть связь традиций в производстве текстиля 19 века и современных тенденций в создании тканей, – говорят в музее.

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