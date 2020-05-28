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Новости культуры в Иркутской области
28.05.2020

Братский драматический театр: пандемия не остановит работу по проекту «Культура малой Родины»

Братск, 28.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Братский драматический театр участвует в партийном проекте «Единой России» «Культура малой Родины» с 2017 года. За это время были поставлены семь спектаклей приглашенными режиссерами, в театре появились новые световые приборы и современный звуковой пульт, была проведена модернизация механики сцены, сообщает пресс-служба партии.

По проекту «Культура малой Родины» каждый год театр получает свыше 6 млн. рублей из федерального, областного и местного бюджетов. Сумма на 2020 год – 6 млн 194 тысячи рублей. Театр направит средства на постановку спектакля, замену кресел в зрительном зале и приобретение светового оборудования.

Пандемия коронавируса внесла коррективы в планы театра, но не отменила их. В мае должны были начаться репетиции спектакля «Прекрасное далеко» по пьесе Данилы Привалова. На постановку приглашен режиссер из Челябинска Олег Хапов. Теперь же подготовка спектакля перенесена на июль. Работа начнется сразу же после отпуска. По остальным планам сроки не корректируются – все будет выполнено за лето, до начала нового творческого сезона в сентябре.

– Проект «Культура малой Родины» имеет для нас огромное значение, – говорит директор Братского драматического театра Любовь Кудряшова. – Благодаря ему мы можем решать наши насущные проблемы по переоборудованию, украшать репертуар работами мастеров -постановщиков. В этом году мы наконец осуществим давнюю мечту – в театре появятся новые кресла. Все делается для наших зрителей. Мы надеемся, мы уверены, что после вынужденной паузы братский зритель вернется к нам, а театр встретит его в обновленном зале, с новыми техническими возможностями, любимыми спектаклями и премьерами.

Партийный проект «Единой России» направлен на обеспечение равного доступа граждан России к культурным ценностям, создание условий для обеспечения стабильной государственной поддержки культуры регионов Российской Федерации, предоставление возможности и условий для развития творческих способностей детей и талантливой молодежи через систему дополнительного художественного образования, поддержку и создание театров для детей и юношества, а также развитие и обновление материально-технической базы сельских клубов и Домов культуры в малых населенных пунктах. На территории Иркутской области координатором партпроекта является депутат Государственной Думы ФС РФ Андрей Чернышев.

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