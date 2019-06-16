Бурятский «Голос кочевников» вошел в ТОП-10 этнографических фестивалей лета

Бурятия, 17.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Международный музыкальный фестиваль «Голос кочевников», который ежегодно проводится в Бурятии, попал в ТОП-10 этнографических и фольклорных фестивалей и праздников в регионах России на открытом воздухе, популярных у туристов для летних путешествий по версии аналитического агентства ТурСтат . По данным аналитиков, в первую десятку самых интересных летних этнофестивалей и фольклорных праздников России входят: фестиваль «МИР Сибири» в поселке Шушенское Красноярского края,

Бажовский фестиваль в Демарино Челябинской области,

«Зарайская слобода» в Зарайске Московской области, «Бушуевский фестиваль» в Златоусте Челябинской области,

«Прокопьевская ярмарка» в Великом Устюге Вологодской области,

праздник «День семьи, любви и верности» в Муроме Владимирской области,

«Голос кочевников» в Бурятии,

«Родники Алтая» в Усть-Коксе республики Алтай,

«Слава Добрыни» в Шилово Рязанской области,

«Новгородское Купалье» в Великом Новгороде. Рейтинг представлен по результатам анализа посещаемости и уникальности летних этно-фолк-фестивалей. СПРАВКА: 11-й международный музыкальный фестиваль «Голос кочевников» пройдет с 12 по 14 июля 2019 года в туркомплексе «Степной кочевник» в селе Ацагат в 50 км от Улан-Удэ. В программе «Голос кочевников-2019» – выступления музыкантов из Индии, Грузии, Китая, Южной Кореи, Казахстана, Монголии и России. Хедлайнеры «Голоса кочевников»-2019 – группа Second Hand Rose (Китай), группа «Мельница» и Найк Борзов. В 2018 году «Голос кочевников» посетили 8,5 тысячи человек. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: бурятия

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