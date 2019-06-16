|Культура
|17.06.2019
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Бурятский «Голос кочевников» вошел в ТОП-10 этнографических фестивалей лета
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Бурятия, 17.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Международный музыкальный фестиваль «Голос кочевников», который ежегодно проводится в Бурятии, попал в ТОП-10 этнографических и фольклорных фестивалей и праздников в регионах России на открытом воздухе, популярных у туристов для летних путешествий по версии аналитического агентства
По данным аналитиков, в первую десятку самых интересных летних этнофестивалей и фольклорных праздников России входят:
Рейтинг представлен по результатам анализа посещаемости и уникальности летних этно-фолк-фестивалей.
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