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Культура
15.05.2018

Часть деревянных скульптур из «Лукоморья» переедет на площадку на Байкальском тракте

Иркутская область, 15.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области открывается вторая смотровая площадка деревянных скульптур, созданных в рамках фестиваля «Лукоморье».

Как рассказал руководитель проекта «Лукоморье на Байкале» Иван Бутенко, новая площадка будет расположена на 49 километре Байкальского тракта, в трех километрах от архитектурно-этнографического музея «Тальцы».

– Это будет новый объект туристического показа, там уже размещена часть скульптур, созданы торговые точки, – говорит Иван Бутенко.

Сегодня за все время проведения фестивалей деревянной скульптуры «Лукоморье» под Ангарском уже размещено около 230 фигур. Из них 40% планируется переместить на Байкальский тракт.

При этом Иван Бутенко подчеркнул, что принципиальная позиция организаторов фестиваля состоит в том, что скульптуры могут только перемещаться между площадками фестиваля, но не передаваться за их пределы – даже если будут люди, сильно желающие их приобрести. Хотя создание копии под заказ возможно.

Презентация новой площадки запланирована на 18 мая.

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